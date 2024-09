Tupperware, la icònica firma d’envasos d’emmagatzemament, fa fallida

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La multinacional nord-americana de productes per a la casa Tupperware ha iniciat el procés per declarar-se en fallida per la caiguda de la vendes, i buscarà l’aprovació dels tribunals per continuar operant i facilitar un procés de venda per protegir la seua marca.

Tupperware Brands, coneguda mundialment pels seus envasos de plàstic per a l’emmagatzemament d’aliments, ha iniciat voluntàriament el procediment acollint-se al capítol 11 en el Tribunal de Fallides dels Estats Units de Delaware, fet que va enfonsar l’acció més d’un 50 % a la borsa de Nova York i va provocar la seua posterior suspensió.

Segons ha subratllat la directora executiva, Laurie Ann Goldman, en els últims anys la posició financera de la companyia s’ha vist greument afectada pel desafiador entorn macroeconòmic, tal com recull la premsa nord-americana.

La competència més gran i la caiguda de la demanda dels seus productes han debilitat durant els últims anys el negoci de la companyia, que arrossegava problemes de liquiditat.

Fundada el 1946 en els Estats Units

Tupperware va ser fundada a Massachusetts el 1946 pel químic Earl Tupper, que va dissenyar els emblemàtics recipients hermètics de plàstic per ajudar les famílies a conservar els seus aliments durant la postguerra.

La icònica marca es va fer coneguda també per les seues vendes a domicili, que van arribar a batejar-se com les "festes tàper".

La companyia ja havia retardat el març d’aquest any la presentació dels comptes anuals de 2023, i al juny va anunciar els seus plans per al tancament de la seua única fàbrica als Estats Units i l’acomiadament de gairebé 150 empleats.

L’empresa d’articles de cuina, que va liderar durant dècades el negoci d’emmagatzemament d’aliments, ja havia plantejat des de 2020 els seus dubtes per romandre en el negoci.

L’any passat, la companyia, les accions de la qual han caigut a prop del 75 % des de començament d’any, va dur a terme una reorganització del seu equip directiu i va nomenar Laurie Ann Goldman com a CEO per reflotar l’empresa, un càrrec en què va substituir Miguel Fernández.

Segons apunten diversos mitjans, Tupperware presenta actius d’entre 500 milions i 1.000 milions de dòlars i passius de 1.000 a 10.000 milions de dòlars. Així mateix, compta amb més de 700 milions de dòlars en préstecs.

L’empresa buscarà l’aprovació del tribunal per facilitar un procés de venda del negoci i continuar operant durant procediments de fallida. La declaració de fallida a Delaware es produeix després de mesos de tràmit.

Una dècada després d’iniciar la seua activitat als Estats Units, Tupperware es va expandir a Europa i a mitjans dels anys 60 ja tenia presència a sis països europeus, i després va fer el salt al mercat llatinoamericà i a l’asiàtic.