Cajebel preveu reduir les emissions fins a un 81%

L’empresa lleidatana de transports Cajebel, ubicada a Rosselló, ha apostat per la sostenibilitat mediambiental renovant la seua flota de vehicles, formada aproximadament un centenar de camions, adoptant el biocombustible HVO amb l’objectiu de reduir les emissions fins a un 81%. Aquest negoci familiar, que compta amb uns 130 treballadors, també ha instal·lat plaques fotovoltaiques per donar servei a les seues oficines i taller. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va visitar ahir les seues instal·lacions acompanyat del gerent, Jesús Torrelles, i va defensar la “ubicació geogràfica estratègica de Lleida, que l’ha convertit en un lloc de referència per a empreses d’un sector tan important com el transport”.