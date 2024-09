Lleida augmenta més del 22% les exportacions al juliol

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les exportacions de productes de les comarques de Lleida van ascendir a 355,2 milions d’euros al juliol, un 22,6% més respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. En l’acumulat dels primers sis mesos de l’any, la demarcació de Lleida ha exportat béns per 1.884,3 milions, un 15,2% més que en el mateix període del 2023. Lleida és la demarcació catalana en la qual més pugen les vendes de productes a l’estranger.

Per tipologia, el sector de l’alimentació, begudes i tabac lidera el rànquing amb 255,6 milions en vendes el juliol, un 29,4% més. De fet, destaca el cas de l’oli d’oliva en un context d’increment de preus. Al juliol es va exportar per valor de 55,4 milions, un 57,35% més que en les mateixes dates de l’any passat. També destaca l’evolució a l’alça en el cas del mercat de la fruita fresca, després d’un 2023 en el qual la sequera i la seua afectació sobre la collita es va deixar sentir en les exportacions. Aquest mes de juliol s’han venut fruites en altres països per valor de 107,7 milions d’euros (+12,91%). A més, les conserves van créixer un 141,51%, fins a suposar 22,12 milions.Darrere de l’agroalimentació se situen les vendes de béns d’equipament amb 29,9 milions, que tenen una caiguda del 8,6% respecte al mateix període de l’any passat.Pel que fa a l’acumulat dels primers sis mesos de l’any, Lleida va vendre productes d’alimentació, begudes i tabac per valor de 1.235,2 milions a l’estranger, un 27,4% més, i 188,8 milions en béns d’equipament, un 4% menys.En el conjunt de Catalunya, les exportacions van augmentar un 9,4% al juliol, arribant als 9.246,2 milions i superant així el rècord de juliol de l’any passat. Malgrat l’augment el setè mes de l’any, en l’acumulat anual les vendes a l’exterior van caure un 3,3% interanual, fins als 59.660,4 milions. El dèficit comercial espanyol es va situar en 19.036,2 milions en els set primers mesos de l’any, un 10,7% menys que l’any passat.