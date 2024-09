La golden arranca campanya a preus més que discrets

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada campanya de la fruita és diferent, com ho són els volums de producció o els calibres, però tanmateix el tancament d’una temporada de comercialització acostuma a afectar l’inici de la següent. Aquesta és almenys l’explicació que s’està donant en aquests moments en el mercat a les més que discretes cotitzacions de la poma golden a Mercolleida, amb cotitzacions màximes de 45 a 55 cèntims el quilo per als calibres superiors a 75. Per a mides inferiors, estima valoracions de 35 a 45 cèntims. Són xifres més que discretes si es té en compte que l’any passat l’arc de cotitzacions era d’un mínim de 65 cèntims a un màxim de 95.

A l’hora d’explicar aquestes valoracions, fonts del sector recorden que el final de la campanya anterior va estar marcat per una caiguda de preus i problemes de comercialització i d’aquí el contagi d’aquest primer tauler a Mercolleida. Però, amb tot, confien que aquesta sigui la campanya de la golden. Lleida registra un increment de producció de poma un 15% sobre l’any passat, segons les previsions oficials de la conselleria d’Agricultura i la patronal del sector, Afrucat. En el cas de la golden el repunt és d’un 12% i se n’esperen 87.860 tones. De tota manera, si es compara amb la mitjana dels últims cinc anys, aquesta xifra suposa un descens del 7%. A més, les notícies que arriben d’Europa confirmen i fins i tot aguditzen les caigudes de collita anunciades fa només unes setmanes.

Lleida produirà enguany 87.860 tones de poma golden, un 12% més que l’any passat

El productor més important, Polònia, estima un descens de la seua oferta en un 20%, fins a quedar en 3,190 milions de tones. A Itàlia s’estima un 1% menys (2,162 milions), França s’augura una caiguda del 3 per cent (1,463 milions), a Alemanya el descens arriba al 13% (793.000 tones), i Hongria perdria un 40% i es quedaria amb 330.000 tones. Després dels problemes amb la sequera de l’any passat, Espanya arriba les 567.000 tones i augmenta la seua oferta un 9%.

Lleida té 8.700 hectàrees de pomeres

La província de Lleida destina 8.709 hectàrees a la producció de poma. D’aquestes, 1.745 corresponen a la golden reinders i unes altres 790 a la golden delicius, la qual cosa demostra la importància d’aquesta varietat, que es manté com la reina a les comarques lleidatanes. La superfície dedicada a aquesta fruita s’ha reduït en els últims anys i, per exemple, les pomeres ocupaven 10.030 hectàrees l’any 2017. És a dir, que s’ha reduït en un 13 per cent, segons dades oficials de la conselleria d’Agricultura.