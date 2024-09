Protesta de cerealistes per les importacions d'Ucraïna

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders, de la qual forma part Unió de Pagesos, va convocar ahir una concentració davant l’edifici de la Comissió Europea a Madrid per sol·licitar, entre altres qüestions, mesures contra les importacions “desmesurades” de cereals procedents d’Ucraïna. Denuncia l’“especulació” en el preu dels pinsos que pateixen els ramaders, que els continuen pagant “cars”. Qualifica d’“excessives” les importacions de productes agroalimentaris, que estarien fent competència “deslleial” a les produccions europees, especialment els cereals procedents d’Ucraïna i enfonsant els preus que reben els agricultors.

Ha remès una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, “amb la seua taula reivindicativa i les seues propostes per resoldre la situació”. Com va publicar SEGRE, Unió de Pagesos calcula que la majoria dels cerealistes de Lleida tindran pèrdues que oscil·laran entre els 350 i 500 euros per hectàrea, i només una part podrà cobrir costos o aconseguir beneficis mínims de cent euros per hectàrea. És la conseqüència de la pèrdua de producció per la sequera, l’increment dels costos i uns preus a la baixa en el mercat.