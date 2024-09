Escrivá demana un Banc d'Espanya més autònom

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exministre per a la Transformació Digital José Luis Escrivá va prendre ahir possessió com a governador del Banc d’Espanya sense representació oficial de l’Executiu –el ministre Félix Bolaños hi va acudir a títol personal– i va anunciar que la institució revisarà la seua pròpia llei d’autonomia amb l’objectiu de reforçar la seua independència. Després de les crítiques pel nomenament, Escrivá va insistir que el bon funcionament de les societats democràtiques requereix institucions imparcials que exerceixin poders delegats sota mandats delimitats i va advocar per reforçar la independència i transparència del Banc d’Espanya. Així, va proposar revisar la llei d’autonomia del 1994 per la qual es regeix l’organisme i va anunciar la creació d’un grup de treball, presidit pel conseller executiu Fernando Fernández –molt pròxim al PP–, per reflexionar sobre aquesta modificació.