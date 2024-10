La Comissió Europea proposa de prorrogar un any la llei contra la desforestació

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha proposat avui de prorrogar durant 12 mesos la llei de la Unió Europea per evitar que els productes consumits a la UE generin desforestació, que està adoptada i havia de fer-se efectiva el gener de 2025, però que havia estat molt criticada per la indústria, alguns partits polítics i tercers països.

"La Comissió reforça el suport per a la implementació del Reglament de la UE sobre la Desforestació i proposa 12 mesos addicionals de període d’adaptació, responent a les sol·licituds de socis globals", va informar en un comunicat l’Executiu comunitari.

La proposta haurà de ser aprovada pel Parlament Europeu i pel Consell de la UE (que representa els Estats membres), institucions que van aprovar en el seu estat actual la llei contra la desforestació el 2023 amb una folgada majoria.

El reglament busca evitar que certes matèries primeres i productes derivats consumits a la UE generin desforestació tant en l’espai comunitari com a tercers països, ja que entre 1990 i 2020 es va destruir globalment una superfície de massa forestal més gran que la de la UE, i a prop del 10 % és atribuïble al consum europeu.

La normativa afecta al bestiar, el cacau, el cafè, l’oli de palma, la soja, la fusta i el cautxú, inclosos derivats com a cuir, xocolate o mobles i estipula que, a partir del 30 de desembre, les empreses que importin a la UE aquestes matèries primeres hauran de demostrar a través d’un sistema de geolocalització que no han generat desforestació o degradació de masses forestals.

Tanmateix, el text ha estat sotmès a una pressió extraordinària en els últims mesos, tant per part de la indústria com per països com el Brasil, Bolívia, Colòmbia, Perú, Equador, Veneçuela, Indonèsia, Estats Units, Malàisia, Austràlia, Nova Zelanda o Canadà.

També per part del Partido Popular Europeo (PPE), família política de la presidenta de la Comissió Europea, la democristiana alemanya Ursula von der Leyen, malgrat que aquesta formació havia liderat la negociació del text a l’Eurocambra, on en aquest procés es va ampliar l’ambició del reglament respecte a la proposta original de l’Executiu.

"No volem continuar sent còmplices en la desforestació mundial", va dir després de la seua aprovació el 2023 el negociador de la norma al Parlament Europeu, el cristianodemòcrata luxemburguès Christophe Hansen, proposat ara per ser el nou comissari d’Agricultura en el segon Executiu de Von der Leyen.

Entre els Vint-i-set, no volen mantenir el calendari Estats membres com Suècia, Finlàndia, Àustria, Polònia i Eslovàquia, ni tampoc Alemanya, que recentment han canviat de posició.

Algunes de les preocupacions se centren en el dany reputacional i caiguda de les exportacions que podria infligir el "rànquing" de països que hauria de publicar la Comissió abans de final d’any i que suposaria que els Estats amb més risc d’incórrer en desforestació serien sotmesos a més controls en les seues exportacions.

D’altres criticaven que el reglament agregarà traves burocràtiques, especialment als petits productors o comerciants.

La Comissió, que fins fa uns dies indicava oficialment i extraoficialment que no hi havia plans per retardar la implementació del reglament, ha acabat cedint a aquesta pressió i escalonant la seua aplicació.

"Si és aprovat pel Parlament Europeu i el Consell, la llei seria aplicable el 30 de desembre de 2025 per a grans empreses i el 30 de juny de 2026 per a micro i petites empreses. Atès que totes les eines d’implementació estan tècnicament llestes, els 12 mesos addicionals poden servir com un període d’adaptació per assegurar una implementació adequada i efectiva", va indicar l’Executiu.

Brussel·les, que també publica una sèrie d’orientacions tècniques, justifica el proposar ara una pròrroga en virtut dels comentaris rebuts "de socis internacionals sobre el seu estat de preparació".

"La Comissió reconeix que, a tres mesos de la data prevista per a la implementació, diversos socis globals han expressat reiteradament preocupacions sobre el seu estat de preparació, la més recent durant la setmana de l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York," va afegir l’Executiu, que també ha detectat "inquietuds" en algunes parts interessades dins de la UE.

"Un termini addicional de 12 mesos per a la implementació és una solució equilibrada per donar suport als operadors de tot el món i assegurar una transició suau des del principi", va afegir l’Executiu comunitari.

Amb aquest pas, la Comissió "busca proporcionar certesa sobre el camí a seguir i garantir l’èxit del Reglament, que és crucial per abordar la contribució de la UE a l’urgent problema global de la desforestació," va afegir la institució, que afirma que "la proposta d’extensió de temps no posa en dubte els objectius ni el contingut de la llei".