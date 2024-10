Aquests són els municipis més 'rics’ de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els habitants dels municipis d’Alpicat, Naut Aran i Bellver de Cerdanya són els que declaren una renda bruta mitjana més elevada a la província de Lleida, segons l’Agència Tributària partint de dades de 2022. Alpicat, en particular, es consolida com el municipi amb la renda mitjana més elevada, assolint els 39.210 euros, superant la resta de municipis de Lleida. Tanmateix, aquesta xifra, encara que és la més alta de la província, queda lluny dels municipis amb les rendes més elevades de tot l’Estat.

Als antípodes se situen Aitona, Seròs i Torres de Segre. Tots ells, tanmateix, queden lluny dels municipis que concentren els veïnats més rics i més pobres de l’Estat.

Els veïns d’Alpicat, amb una renda mitjana de 39.210 euros, tornen a situar-se en la primera posició del rànquing provincial. Aitona, amb una renda mitjana de 19.900 euros, juntament amb Seròs i Torres. Lleida ciutat ocupa el sisè lloc del rànquing provincial amb 32.413 euros.

Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb 85.323 euros, és el municipi més ric d’Espanya. A Catalunya, el municipi més ric és Sant Just Desvern amb una renda bruta mitjana de 67.169 euros, molt per sobre de les xifres observades a Lleida. Aquest municipi, proper a Barcelona, es beneficia de la seua ubicació estratègica i de la seua proximitat a zones empresarials i centres de negocis, factors que contribueixen a l’alt nivell adquisitiu dels seus habitants. La comparació entre Sant Just Desvern i els municipis lleidatans destaca les diferències entre les diverses àrees de Catalunya en termes de renda.