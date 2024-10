Dos de cada deu cotxes nous poden perdre l’etiqueta Eco si la DGT fa canvis

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos de cada deu vehicles nous a Espanya poden perdre l’Etiqueta Eco si la Direcció General de Trànsit (DGT) decideix fer canvis en la normativa que regula les etiquetes mediambientals, denúncia AutoScout24, el portal especialista en vehicle de segona mà de Sumauto a partir de dades de Ganvam. La plataforma assenyala que un hipotètic canvi a futur podria ser que els vehicles híbrids lleugers 'mild hybrid' (MHEV), que avui són Etiqueta Eco, passin a tenir l’etiqueta C, de tal manera que quedarien en el llimb i perdrien atractiu per als usuaris. Es tracta d’un segment que actualment representa dos de cada deu vehicles nous a Espanya.

I és que el portal reconeix que existeixen veus que reclamen que el sistema estigui basat en la contaminació real dels vehicles en lloc del tipus de tecnologia que utilitzen per moure’s, la qual cosa suposaria, entre altres coses, que els híbrids lleugers, que disposen d’un petit motor elèctric que es combina amb el de combustió, podrien deixar de ser Eco, ja que s’impulsen principalment amb el segon.

El portal de Sumato indica que actualment es donen paradoxes com que un Audi RS Q8, un SUV esportiu de 600 CV de gran mida i pes (gairebé 2,4 tones) que emet a l’atmosfera 292 g/km de CO2 tingui etiqueta Eco, mentre que un Kia Picanto 1.0 DPI, de gasolina molt lleuger (985 kg) de petita mida (3,6 m de llarg) i que emet 115 g/km de CO2 tingui en canvi distintiu C.

Tanmateix, des de AutoScout24 defensen que aquests vehicles representen un pas important per als conductors cap a l’electrificació, de manera que aquest camí està aconseguint parades intermèdies i no directament des de la combustió. "A la vista està que una de cada tres matriculacions són híbrides (en conjunt), mentre que l’elèctric pur amb prou feines suposa el 5%", explica. Això es deu que els híbrids lleugers són una opció més senzilla per a l’usuari, tant des del punt de vista tecnològic – primera presa de contacte amb l’electrificació– com de l’econòmic, afegeix.

Com a exemple, el portal de vehicles de segona mà, apunta a la gamma del Hyundai Tucson, un dels SUV més venuts a Espanya, en l’oferta comercial de la qual es pot adquirir un híbrid lleuger de 48V per uns 33.600 euros, quan l’híbrid endollable (amb etiqueta Zero) costa uns 49.000 euros.

Pel que el portal de Sumauto explica que, encara tenint en compte que qualsevol mesura de canvi a l’etiqueta ambiental no tindria caràcter retroactiu (o no hauria), sí que amenaçaria futures vendes d’aquests models que són cada vegada més habituals a les ciutats espanyoles i deixaria la categoria en terra de ningú. Per a AutoScout24, més que realitzar canvis en l’etiquetatge mediambiental, "haurien de ser el mercat i la indústria els que reajustin de forma natural als híbrids lleugers, de manera que es vagin diluint a mesura que els ciutadans avancin en l’electrificació i es converteixi en un petit nínxol." "Si bé la lògica ens pot fer pensar que el sistema d’etiquetatge s’ha de fer pel que contamina un cotxe i no per la tecnologia que l’impulsa, no hem de caure en 'blanc o negre'. Estem en un moment de canvi cultural en la mobilitat i ja sabem des de fa temps que el camí més recte cap a l’electrificació és el més lent", explica el portaveu de AutoScout24, Ignacio García Rojí. Afegeix que s’ha de donar oportunitats a l’usuari "per familiaritzar-se i que vagi fent petits passos i això implica generar punts intermedis que facin possible la transició total cap al vehicle zero emissions".