Quasi 190 lleidatans es van declarar insolvents fins al juny davant el jutge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els lleidatans ofegats pels deutes que no han vist cap altra sortida que declarar-se insolvents han descendit un 5,5 per cent durant la primera meitat d’aquest any.

Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre els mesos de gener i juny d’aquest any, hi va haver 187 particulars que es van veure forçats a recórrer a aquesta via per intentar tirar endavant, davant els 198 que ho van fer en el primer semestre del 2023.L’augment d’insolvències presentades per particulars, i que són competència dels jutjats mercantils, deriven de la reforma de l’anomenada Llei de la Segona Oportunitat.Els canvis, que van entrar en vigor a finals del 2022, simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin intentar trobar una sortida, que ocorre o bé per l’exoneració o bé per una cancel·lació parcial (a través d’un pla de pagaments). La llei permet liquidar un deute que no superi els 5 milions d’euros, sempre que s’actuï de bona fe i no s’enganyi els creditors en el moment de demanar el préstec.

Així mateix, l’estadística del CGPJ també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten sobre el món laboral. En aquest cas, a través de les dades dels jutjats socials. I aquí, el que augmenta són les demandes per acomiadament.Perquè si es compara la primera meitat de l’any 2024 amb el mateix període de l’any passat, l’increment és del 37,7% (passant de les 350 demandes a les 482).

Un desnonament al dia en els primers sis mesos de l’any

Encara que aquest estiu l’Estat va allargar l’escut social per protegir els col·lectius més vulnerables, i va prorrogar fins al 2028 la moratòria de desnonaments, les dades del CGPJ evidencien que els llançaments segueixen estant a l’ordre del dia. Així, durant el primer semestre, a Lleida es van executar 189 desnonaments que, encara que és un 41,6% inferior a la xifra del 2023, suposa que cada dia es porten a terme una mica més d’una execució hipotecària de mitjana.Per als derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (lloguers), el descens en els sis primers mesos de l’any va ser del 27,3%, amb 141 actuacions.