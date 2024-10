Les empreses càrnies critiquen que es pugui dir ‘bistec’ a un producte vegetal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses càrnies, associades a Anafric, van mostrar aquest dijous la seua “preocupació” per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que permet l’ús de termes propis de productes carnis, com salsitxa o bistec, per designar productes elaborats a base de proteïnes vegetals. “És fonamental que la Unió Europea defineixi una legislació específica que protegeixi les denominacions càrnies, garantint que aquests termes siguin utilitzats exclusivament per a productes d’origen animal. No només es tracta de protegir un sector amb profundes arrels en l’economia europea, sinó també de salvaguardar la salut dels consumidors, que podrien veure’s enganyats per etiquetes confuses”, expressen.

Les empreses recorden que les denominacions dels productes tenen una càrrega informativa clau, atès que associen tradició, qualitat i un procés específic de producció, per la qual cosa la utilització indiscriminada de termes carnis en productes vegetals pot fer que el consumidor assumeixi erròniament que està obtenint els mateixos beneficis nutricionals que als productes d’origen animal, quan no és així. Anafric reitera que defensaran “unes regles del joc clares, que no tornin boig el consumidor i que evitin una distorsió innecessària al mercat”.