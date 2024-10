El Banc d’Espanya avisa que els aranzels als cotxes elèctrics xinesos poden retardar la mobilitat elèctrica a Europa

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc d’Espanya ha advertit aquest dimarts que els aranzels als cotxes elèctrics xinesos aprovats per la Unió Europea faran apujar el preu i retardaran l’adopció d’aquest tipus de vehicles a Europa. En un informe titulat ‘L’auge del cotxe elèctric a la Xina i el seu impacte a la UE’, el BdE remarca que un altre efecte colateral dels aranzels pot ser “l’expansió de les capacitats de producció europees per part de les marques xineses”, cosa que malgrat suposar un augment de l’ocupació europea, deixaria els fabricants domèstics “exposats” a una major competència. Així mateix, els aranzels poden “augmentar el risc de conflictes comercials més amplis” i de l’aplicació de “represàlies” que no beneficiarien “a cap de les parts implicades”.

En el seu informe, el Banc d’Espanya destaca que la Unió Europea és el principal destí d’exportació de vehicles elèctrics xinesos, i representa el 40% dels ingressos per aquest concepte al país.

De fet, la quota d’importacions de cotxes elèctrics a la UE ha pujat en quatre anys d’un 1% a gairebé un 15% si es tenen en compte les importacions intra-UE (els cotxes arriben a un país europeu, i des d’allà s’exporten a un altre).

En el cas d’Espanya, més de la meitat de les importacions de vehicles elèctrics procedeixen de la Xina, davant del 16% d’Alemanya i França o el 5% d’Itàlia.

Pel que fa a les vendes, actualment un 15% dels vehicles venuts són elèctrics, amb un 5% a Espanya o arribant fins al 18% a Alemanya. En tot cas, segons apunta el Banc d’Espanya, la majoria d’aquestes vendes es corresponen a cotxes elèctrics fabricats a Europa. Malgrat això, els elèctrics fabricats a la Xina han passat de ser el 0,19% de les vendes el 2019, a representar el 19,5% el 2023.

En aquest sentit, el Banc d’Espanya també destaca la importància de les vendes de cotxes elèctrics de marques amb participació conjunta xinesa i europea, o de companyies nord-americanes que venen a la UE des de la Xina, com el cas de Tesla (5,5%).

En el seu informe, el Banc d’Espanya remarca que la Xina ha pogut consolidar el seu rol com a principal productor i exportador de cotxes elèctrics del món pel seu ampli control de la cadena de subministrament -també en la fabricació de les bateries i l’extracció de matèries primeres com liti o cobalt-, pel suport governamental i per haver adoptat fa molt temps el vehicle elèctric al propi país.

Així, el BdE recorda que la Xina va oferir incentius de compra de cotxes elèctrics -però només per als produïts al país- i va regular la mobilitat en grans ciutats per prohibir els vehicles de combustió. Com a resultat, aproximadament el 60% dels cotxes elèctrics que operen al món ho fan a la Xina.

A principis d'octubre, i tot i una votació molt dividida, la CE va obtenir llum verda dels estats membres per aplicar gravàmens de fins a un 35,3% al grup SAIC, d'un 18,8% a Geely, d'un 17% a BYD -el major exportador xinès de vehicles elèctrics- i d'un 7,8% a Tesla. Els nous aranzels -que se sumaran als d'un 10% ja existents- es publicaran al Diari Oficial de la UE el pròxim 30 d'octubre i entraran en vigor l'endemà, amb una vigència de cinc anys.