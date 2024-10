Lleida té la menor taxa de baixes laborals, però són les més llargues

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa d’assalariats en baixa laboral a la província de Lleida se situa en el 4,5%, gairebé un punt per sota que la mitjana catalana i la més baixa de la resta de províncies, segons la tresoreria de la Seguretat Social.

A 30 de juny, els treballadors a Catalunya de règim comú amb la Incapacitat Temporal (IT) eren 186.553, prop d’un 5,5% dels 3,4 milions d’afiliats del mateix tipus. La xifra ha anat a l’alça els últims anys, ja que el 2010 era del 3,1%, gairebé la meitat. Just abans de la pandèmia ja havia crescut fins al 3,9%, mentre que a 31 de desembre del 2023 pujava al 5,4%.La durada mitjana de les baixes a Barcelona és de 26,64 dies, a Girona assoleix els 28,98 i a Tarragona els 29,66, mentre que a Lleida és la província on duren més amb 29,92 dies.Entre els autònoms, les diferències s’eixamplen, atès que els treballadors per compte propi de Tarragona són els que agafen més dies d’incapacitat temporal (88,6), davant de Barcelona (83,5), Girona (79,3) o Lleida (74,1). Per contra, la proporció d’autònoms de baixa sempre ha estat menor i, al final del primer semestre del 2024, era del 3,8 per cent.D’aquesta manera, sumant les persones en baixa laboral al país de tots els règims, la xifra a 30 de juny d’aquest any és de 208.508, un 5,2 per cent del total, amb una durada mitjana de pràcticament un mes (de 29,3 dies).La gran majoria de baixes entre els assalariats són per contingències comunes, és a dir, per malalties o accidents no relacionats amb l’activitat laboral. És el cas en més de nou de cada deu baixes, i són les que han disparat la taxa a gairebé el doble que fa una dècada i mitja. La resta d’incapacitats estan lligades al treball i s’han mantingut en números similars els últims anys, entre el 0,3% i el 0,4% del total d’empleats.D’altra banda, el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va iniciar ahir amb sindicats i patronal les negociacions per tractar les baixes laborals flexibles, plantejant ja de forma oficial als agents socials afavorir la reincorporació gradual dels treballadors després d’una baixa laboral, una mesura que CCOO i UGT van rebutjar i es van negar a negociar.