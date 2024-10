El 44% dels aliments als súper estan "innecessàriament" envasats en plàstic, segons un estudi

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El 44% dels productes alimentaris dels supermercats espanyols que estan embolicats en plàstic que podria ser reemplaçat per alternatives més sostenibles, segons evidencia un estudi elaborat per Retail Economics per a DS Smith.

En concret, l’estudi revela que l’ús massiu de plàstic suposa que a Espanya s’utilitzen, "innecessàriament, 16.600 milions d’elements de plàstic cada any", que prové, majoritàriament, del 'packaging' de carn i peix (84%), productes lactis (83%) i aliments processats, inclosos els menjars preparats (78%).

Entre els obstacles a superar, l’estudi destaca el cost de les matèries primeres (40%) i la por a què els consumidors no acceptin els canvis (39%).

En aquest sentit, els productors i distribuïdors d’aliments temen que les modificacions als envasos puguin fer-los menys competitius: un 72% creuen que els compradors no estarien disposats a pagar més per envasos sostenibles, i gairebé dos terços (65%) pensen que els consumidors no voldrien sacrificar la comoditat per la sostenibilitat.

Amb tot, els resultats de l’estudi mostren que Espanya és el segon país més dependent del plàstic a Europa, amb més de dos terços (67%) dels aliments envasats en plàstic.

Per això, DS Smith estima que el 82,4% del plàstic utilitzat "innecessàriament" a Espanya podria reemplaçar-se o reduir-se "significativament" amb alternatives basades en fibra.