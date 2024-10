La lleidatana Atlas Energia impulsa la sortida a borsa de la marca EV Motors

Néstor Gutiérrez, segon per la dreta, juntament amb els CEO d’EV Motors i representants d’AndBanc. - ATLAS ENERGIA

La comercialitzadora elèctrica Atlas Energia, juntament amb altres empreses lleidatanes, ha estat una de les impulsores de la sortida a borsa aquest dilluns d’EV Motors, matriu de la marca automobilística Ebro i sòcia del fabricant xinès Chery, gràcies a la seua participació en el capital de la firma automobilística. L’objectiu d’aquesta operació empresarial és rellançar la marca i poder recuperar i preservar els llocs de treball de més de 1.200 treballadors de l’antiga fàbrica Nissan de la Zona Franca de Barcelona.

EV Motors es va estrenar com a cotitzada en el BME Growth, el mercat dirigit a pimes en expansió amb una pujada del 19,9%, que va portar a situar el preu de les accions en els 8,25 euros, des dels 6,88 euros que va marcar en la sortida. El CEO d’Atlas Energia, Néstor Gutiérrez, va assistir al tradicional acte de toc de campana i llançament borsari, juntament amb el president d’EV Motors, Rafael Ruiz, i el conseller delegat d’Ebro, Pedro Calef. Gutiérrez va ressaltar la satisfacció per la resposta del mercat borsari, “que recolza així un gran projecte empresarial”. “EV Motors és l’empresa amb més capitalització en el BME”, va destacar. Amb aquesta operació, l’empresa busca reforçar-se amb el focus posat en l’adaptació de les línies de muntatge de l’antiga Nissan, rebatejada com Ebro Factory. La planta reprendrà la seua activitat previsiblement a finals d’any amb dos models d’Ebro: l’S700 i l’S800, tres anys després del tancament. La firma preveu invertir 80 milions l’any que ve i fins a 300 milions en un període de cinc anys.