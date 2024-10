Lleida registra fins a l'agost un superàvit comercial de 807 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El superàvit comercial de la província de Lleida es va situar en els 807,7 milions d’euros en els vuit primers mesos de l’any, un 31,59% més que en el mateix període del 2023 i la millor xifra de la sèrie històrica per a aquest període, resultat d’unes exportacions per valor de 2.174,6 milions (+13,9%) i unes importacions de 1.366,9 milions (+5,6%), segons les últimes dades publicades ahir pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Per tipologia, el sector de l’alimentació, begudes i tabac lidera el rànquing amb 1.460 milions d’euros en vendes fins a l’agost, el 77,4 per cent del total i un 6% més que en els vuit primers mesos del 2023. Per valor, el que més es va exportar a l’exterior van ser greixos i oli, fruites i hortalisses i productes carnis. Al darrere de l’agroalimentació se situen les vendes de béns d’equipament amb 209,3 milions, que tenen una caiguda del 2,4% respecte al mateix període de l’any passat.

Respecte a les importacions, els productes que més es van comprar a l’exterior van ser també d’alimentació, begudes i tabac, fins als 655,2 milions d’euros, fet que representa una caiguda del 3,1% en comparació a les dades registrades entre el gener i l’agost del 2023. Cereals i productes carnis va ser el que més es va importar. En segon lloc se situen també els béns d’equipament, la importació del qual va créixer un 17,8% fins als 214,7 milions, sent maquinària específica per a certes indústries les que més es van comprar a l’exterior.Si ens fixem només en el mes d’agost, l’últim del qual es disposen dades, la demarcació de Lleida és l’única que creix en exportacions a Catalunya juntament amb Girona (vegeu el desglossament). En concret es van vendre a altres països productes per valor de 290,3 milions d’euros, un 6,2% més que el 2023.

Catalunya registra un dèficit que supera els 7.291 milions d’euros

Les exportacions catalanes van caure un 7,3 per cent a l’agost respecte al mateix període de l’any anterior i van marcar la menor dada d’inicis del 2022. En concret es van exportar béns a l’estranger per valor de 6.432,8 milions d’euros. En l’acumulat anual les vendes a l’exterior van caure un 3,7 per cent interanual, fins als 66.093,2 milions. Això situa la balança comercial de Catalunya des de començament d’any en un dèficit de -7.291,6 milions d’euros. Les províncies de Lleida i Girona són les úniques que presenten un balanç positiu.