El govern espanyol proposa "blindar a perpetuïtat" els habitatges de protecció oficial

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha proposat aquest dimecres l'aplicació de mesures per "blindar a perpetuïtat" els habitatges de protecció oficial. "Les comunitats autònomes tenen molt a dir en aquest assumpte, i espero que hi hagi un acord unànime. Si no, la via dels fets ens permetrà actuar. El govern d'Espanya, a través de la llei d'habitatge, disposa d'altres instruments", ha declarat des del Congrés dels Diputats. A més, ha afirmat que el "lliure mercat no és la solució" per resoldre el problema de l'habitatge i ha destacat la necessitat de posar fi a la "barra lliure" que manté milers de ciutadans "atrapats" en un mercat sobreescalfat.

En una compareixença sol·licitada per ERC, EH Bildu i Podem, la ministra ha subratllat la importància d'aprendre dels errors de la crisi de l'habitatge dels anys 2000 per evitar repetir els mateixos patrons fallits. "Aquella bombolla ens va ensenyar que més oferta no va reduir els preus, i que més sòl lliure i més pisos no garanteixen un habitatge més assequible", ha remarcat.

Segons el govern espanyol, la solució al problema de l'habitatge passa per una negociació sense vetos, amb la participació de totes les parts implicades. Així ho ha expressat Rodríguez poc després que el Sindicat de Llogateres es negués a assistir a una reunió de Pedro Sánchez amb representants del sector per la presència de la patronal immobiliària. "Aquí tothom té cabuda", ha assegurat. "No m'importa d'on vingui ni quines idees tingui", ha afegit.

Pel que fa a novetats i anuncis, la ministra ha avançat que el govern espanyol prepara noves cessions de sòl públic, no només provinents del Ministeri de Defensa, per a la construcció d'habitatges. També ha demanat a tots els partits de la cambra que donin suport a la nova llei del sòl registrada pel PSOE i el PNB i que considera "fonamental" per impulsar la creació d'un ampli parc públic d'habitatge.

Crítiques dels socis

Durant els torns de resposta, els socis del govern espanyol han mostrat una actitud crítica envers la gestió del problema de l'habitatge. "Tanco els ulls i escolto els ecos dels 'brots verds' de Zapatero", ha afirmat el diputat de Sumar, Alberto Ibáñez, qui ha proposat una intervenció del mercat del lloguer, tal com es va fer amb els preus de les mascaretes durant la pandèmia de coronavirus.

Per la seva banda, Pilar Vallugera, d'ERC, ha lamentat la manca de valentia del govern per aplicar plenament la llei d'habitatge aprovada fa més d'un any al Congrés amb els vots d'ERC i els altres partits que avui han demanat que doni la cara al Congrés. "És una vergonya que sembli que sempre estiguin del costat dels propietaris, al punt de demanar-los solidaritat", ha criticat.

Des de Podem, Ione Belarra ha denunciat que la ciutadania ja no tolera més "mesures de dretes" per part del PSOE en matèria d'habitatge mentre Sumar "guarda silenci". "Defensen els rendistes perquè vostès també ho són: membres del govern amb fins a cinc propietats per llogar o diputats socialistes que declaren ingressos del lloguer", ha exposat.

Junts i PP

En nom de Junts, la diputada Marta Madrenas ha constatat que els socis del govern espanyol estan "molt enfadats". "Nosaltres, que no som socis, també serem crítics", ha afegit, fent una crida a trobar "un equilibri" per abordar el problema de l'habitatge. "Estem profundament preocupats, fa molt de temps que les coses no es fan bé", ha resumit.

Des del PP, en canvi, el diputat Sergio Sayas ha acusat l'executiu de no entendre que no es pot intervenir al mercat. "No s'ha de limitar preus, el que s'ha de fer és construir, els hi diu tothom", ha assegurat. En aquest sentit, ha lamentat que l'esquerra espanyola vulgui que els joves hagin de demanar un lloc per viure per caritat i ha defensat que ells aposten per fer que cadascú visqui on vulgui "en llibertat".