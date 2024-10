Manifestacions a Lleida i Madrid en defensa de les pensions públiques i dignes

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de persones a Lleida, i centenars a Madrid, unes 5.000 segons els organitzadors, van sortir ahir als carrers en defensa de les pensions públiques i dignes.

A Lleida, una trentena de persones convocades per les marees pensionistes de Lleida i del Pallars van desafiar la pluja i es van concentrar a la plaça de la Paeria, on van llegir un manifest amb les seues reivindicacions, que van ser les mateixes que es van escoltar als carrers de Madrid. Entre les seues principals reclamacions, va explicar el seu portaveu, Joan Miquel Ballesté, es troben l’increment de les pensions i els salaris amb l’IPC real, l’equiparació de la pensió mínima amb el Salari Mínimo Interprofessional (SMI), la recuperació de l’edat de jubilació als 65 anys o el compliment de la llei d’auditoria dels comptes de la Seguretat Social amb l’objectiu d’acabar amb el relat “fals” que el sistema públic “no és sostenible”. Així mateix, demanen acabar amb la bretxa de gènere en l’accés a les prestacions i que no es retalli la pensió a aquells que es jubilen anticipadament, però han cotitzat més de 40 anys. Centrat a Lleida, Ballesté va reclamar l’obertura de més centres de dia i la instal·lació de marquesines a les parades d’autobús, sobretot en les properes a centres mèdics o la del cementiri. “Necessitem seients i sostre per protegir-nos del sol o la pluja mentre esperem”, va assenyalar.La concentració de Madrid va reunir pensionistes arribats de tot Espanya, com Catalunya, el País Basc o Andalusia.