Camil Ros opta a la reelecció a UGT Catalunya

Camil Ros i Matías Carnero tornaran a presentar candidatura per dirigir UGT de Catalunya com a secretari general i president, respectivament, en el congrés que es farà al gener. Ros ha reafirmat “la voluntat de continuar” al capdavant de l’organització sindical, que és la segona amb més representació de Catalunya, primera a Lleida. En el que serà el tercer mandat de Ros i Carnero, el sindicat aspira a donar el sorpasso a CCOO i tornar a ser primera força. L’actual secretari general d’UGT ha destacat que la tendència a les eleccions sindicals “feia temps que no es veia” i ha tingut com a conseqüència retallar del 4% al 2% la diferència amb CCOO. Ros ha negat que la decisió del seu homòleg de CCOO, Javier Pacheco, de no optar a un tercer mandat per deixar pas a nous lideratges li hagi posat pressió.