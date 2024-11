El subsidi d'atur puja de 480 a 570 euros

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La reforma del subsidi d’atur pactada entre Govern de l’Estat i sindicats, que millora la quantia de la prestació, flexibilitza els requisits per accedir-hi i amplia el nombre de col·lectius beneficiaris, va entrar ahir en vigor. A partir d’ara, l’import que rebin els beneficiaris ascendirà al 95% de l’Iprem, uns 570 euros al mes, durant els primers sis mesos de cobrament. El mig any següent la prestació passarà a ser el 90% de l’Iprem (540 euros) i durant la resta del temps que duri el subsidi, fins a completar el màxim de 30 mesos, serà del 80% (480 euros) com s’abonava fins ara.

Aquestes sumes es pagaran només als nous subsidis reconeguts a partir de l’1 de novembre, per la qual cosa els 4.384 lleidatans que actualment es beneficien d’aquesta prestació continuaran percebent els 480 euros. També es manté en el 80% de l’Iprem el subsidi per als majors de 52 anys. A més, per a aquest últim col·lectiu es manté també la cotització per jubilació en el 125% de la base mínima vigent en cada moment.

La reforma facilita l’accés al subsidi per als menors de 45 anys sense responsabilitats familiars, els treballadors eventuals agraris i els qui acreditin períodes cotitzats inferiors a sis mesos i no disposin de responsabilitats familiars. A més, s’estén a les víctimes de violència de gènere i als migrants retornats. També s’equiparen les quanties dels subsidis causats per contracte a temps parcial amb els de contracte a temps complet, un canvi que beneficia principalment les dones. Els nous subsidis podran compatibilitzar-se amb una ocupació a temps complet o parcial, cobrant part de l’ajuda durant un màxim de 180 dies.

Així mateix, es millora l’accessibilitat a l’ajuda al suprimir el mes d’espera per presentar la sol·licitud una vegada esgotada la prestació contributiva i es redueix a un trimestre el període de reconeixement. Les persones que cobrin la prestació, no obstant, estaran obligades a presentar la declaració de l’IRPF.