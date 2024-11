L'ICF amplia la línia de préstecs per al sector primari amb 37,5 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Català de Finances ha decidit tornar a ampliar la línia de préstecs ICF Agroliquiditat, destinada a pal·liar els efectes de l’increment de preus, la sequera o la resta de conseqüències del canvi climàtic en els sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer, en 37,5 milions d’euros més.

L’ICF va xifrar ahir en 172,5 milions d’euros la dotació total de la línia, després que a l’abril ja la incrementés en 35 milions d’euros.A partir d’avui dijous, els autònoms i les empreses dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer podran sol·licitar de nou finançament mitjançant el web de la banca pública de promoció. Aquesta línia també està disponible per als autònoms empreses del sector que vulguin dur a terme una petita inversió.Des de l’obertura de la línia, l’Institut Català de Finances ha cobert 1.822 beneficiaris amb un total de 135 milions d’euros mitjançant els préstecs ICF Agroliquiditat, import que sumat a l’ampliació d’ara eleva la dotació d’aquesta línia a 172,5 milions.Els préstecs seran a un tipus d’interès fix del 4 per cent, però es comptarà en tots els casos amb una bonificació del cinquanta per cent per part del departament d’Agricultura, per la qual cosa el tipus final serà fix del dos per cent. Per la seua part, el termini de devolució serà de 3 a 6 anys, amb fins a dos anys de carència inclosos.A més, cada operació aprovada serà d’un import mínim de 10.000 euros i un màxim de 100.000 euros. De la mateixa forma que a l’última ampliació, els sol·licitants que ja havien formalitzat un préstec d’aquesta línia podran demanar més finançament fins a arribar a un total de 150.000 euros.