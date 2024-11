Optimisme dels economistes de Lleida per a l'arrancada del 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida, Josep Maria Riu, preveu que el primer semestre del proper any estarà marcat per signes positius per a l’economia de la demarcació, mentre que per al segon tram de l’exercici hi ha incerteses que caldrà tenir en compte, així com el seu impacte. Així ho va explicar coincidint amb la celebració per part del Col·legi de la Jornada dels Economistes 2024, un fòrum d’anàlisi i debat sobre l’economia en clau catalana i lleidatana amb el creixement i la competitivitat de les empreses com a eixos.

Riu va destacar que tant l’economia local com l’estatal “estan funcionant” i ho va contraposar amb la situació d’Alemanya, amb dos anys en recessió, encara que sigui “suau”. Les dades econòmiques basen l’optimisme en la primera part del proper any amb “vents favorables”, segons va explicar, com el control de la inflació o la política de baixada de tipus d’interès per part del Banc Central Europeu, que es tradueixen en perspectives de creixement important.Amb tot, considera que s’acabarà notant el que va qualificar de nou paradigma, amb Donald Trump de nou a la Casa Blanca, amb els seus anuncis proteccionistes i d’increment d’aranzels. Com va publicar SEGRE, les empreses de Lleida es juguen en el mercat nord-americà exportacions per valor d’uns 91 milions d’euros anuals. A més, va advertir dels efectes d’una “locomotora europea (Alemanya) en recessió” i que no estiri el continent.La jornada anual del Col·legi havia convocat ahir com els seus tres ponents Xavier Argilés, CEO de Nufri Energia; Margarida Valcarce, directora comercial territorial a Catalunya de Banc Sabadell, i Albert Aliaga, president del Força Lleida. A més, el sopar posterior als debats comptava amb l’entrega de premis com un dels seus plats forts. Van ser per a Joan Pere Enciso i Rodríguez, premi a la Millor Trajectòria Professional 2024; l’empresa Base Economistes SLP, premi al Millor Despatx Professional; Noemí Redondo Balboa, premi al Millor Currículum Universitari; i Maria Cinca Bendicho, premi al Millor Treball de Final de Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE).