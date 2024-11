PSOE i Sumar pacten gravar béns de luxe i assegurances sanitàries però no a les energètiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

PSOE i Sumar han arribat a un acord sobre el paquet fiscal que pretén impulsar el Govern, pel qual s’eliminarà l’exempció de què ara gaudeixen les assegurances de salut privades i es crearà un impost per als béns de luxe, però renuncien a convertir en impost el gravamen energètic, segons fonts de Sumar.

L’anunci dacordminuts després de la desconvocatòria de la omissió d’Hisenda del Congrés que debatre aquest paquet fiscal, introduït a través d’esmenes a la llei del tipus mínim de les multinacionals, pel qu tot apunta que no s’ha aconseguit un acord amb la resta dels grups.El Govern havia arribat a un acord amb PNB i Junts sobre el paquet fiscal que implicava mantenir l’impost bancari però deixar caure l’energètic, s’oposen alguns dels socis parlamentaris, entre Sumar, Podem, ERC o Bildu, vots són imprescindibles per tirar la iniciativa endavant. L’acord conegutsuposa la renúncia de Sumar a l’impost energètic a canvi d’altres reivindicacions, com eliminar l’exempció fiscal a les primes d’assegurances privas sanitris, una decisió que de moment sembla que no han pres la resta de les formacions, per la qual cosa tot el paquet fiscal està en l’aire.

El pacte dels partits del Govern inclou gravar la banca, els apartaments turístics i els iots

L’acord també pretén elevar la fiscalitat de l’estalvi per a rendes de més de 300.000 euros passaria del 28% al 30% en lloc dl 29%, com preveia la proposta socialista i introduir un IVA del 21% per als apartaments turístics.ecaltres iniciatives, com suprimir el règim fiscal especial de les socimis (societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari), desplegar l’Estatut de l’Artista o millorar la fiscalitat de les cooperatives.algunes mesures proposades pel PSOE, com l’impost a la banca, un tipus mínim del 15% per a les multinacionals i grans empreses, una pujada dels impostos per a tabac i vapeadors, i modificacions legals per pal·liar els efectes de l’anul·lació de les reformes de l’impost de societats del PP.

L’acord assolit pels socis de Govern pretén millorar la suficiència de recursos per ampliar els drets i avançar en els reptes de país, inclosos els efectes de les catàstrofes naturals com la dana, mentre s’avança per atansar la pressió fiscal a la mitjana europea amb una contribució més gran de les rendes altes.

El PSOE ha tornat a posposar la votació

El PSOE ha tornat a posposar fins dijous vinent la votació en el Congrés sobre les mesures fiscals que va pactar amb el PNB i Junts, a fi de continuar negociant amb ERC, EH Bildu, BNG i Podemos, que es neguen donar-los suport si decau l’impost sobre les grans energètiques.

Sumar, la qual cosa fins avui també condicionava el seu vot al manteniment d’aquest gravámen, ha renunciat a ell a canvi d’altres de les seues reivindicacions, com eliminar l’exempció fiscal a les primes d’assegurances privats sanitaris, segons l’acord amb els socialistes que ha fet públic aquest dilluns.

Estava previst que el paquet fiscal del Govern es votés en la Comissió d’Hisenda del Congrés aquest dilluns, després d’un primer ajornament la setmana passada a l’informe de la ponència, però el PSOE l’ha desconvocat poc abans de començar la reunió.

El seu president, el socialista Alejandro Soler, ha explicat als passadissos del Congrés que “hi ha hagut un nou registre de vetos a esmenes” i que “el criteri de la majoria de la taula ha estat que no siguin objecte de tràmit en la comissió”.

La Comissió s’ha posposat a dijous vinent, després del ple, “per donar marge a tots els grups perquè puguin conèixer la nova aprovació”.

Esquerra reclama renegociar i Podem parla de vergonya

ERC va advertir ahir que caldrà “tornar a negociar” el paquet fiscal del Govern central per trobar un “punt d’equilibri”, ja que hi votarà en contra si es mantenen unes mesures que entén que beneficien la banca i les companyies energètiques. La diputada d’ERC Pilar Vallugera va celebrar la desconvocatòria de la Comissió d’Hisenda del Congrés que ahir havia de debatre el paquet fiscal pactat pel PSOE amb PNB i Junts, i que ERC ja va advertir que rebutjaria. Podem va considerar “vergonyós” que el Govern de l’Estat vulgui eliminar l’impost a les grans energètiques, just quan la dana de València ha posat de manifest, al seu judici, que “es necessiten més recursos per reforçar la cosa pública” i que “cal deixar de sostenir les empreses que destrossen el planeta”. L’europarlamentària i portaveu de Podem, Isa Serra, va dir que no donaran suport a la reforma de l’impost de Societats.