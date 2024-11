Catalunya amplia el control a les ofertes del Black Friday i el Cyber Monday

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern amplia la campanya d'inspecció per controlar les ofertes del Black Friday i el Cyber Monday, que se celebraran els dies 29 de novembre i 2 de desembre. En total, es revisaran 80 empreses, un 45% més que l'any passat, del sector de l'electrònica de consum, de roba i complements i productes per a la llar, que tradicionalment concentren la major part dels descomptes en aquestes dates. El Departament d'Empresa i Treball, a través de l'Agència Catalana del Consum i la Direcció General de Comerç, està realitzant un seguiment i anàlisi de preus de 2.960 productes, dels quals 2.660 en canals de venda per internet i 300 a botigues físiques. Durant la passada campanya, van sancionar 41 empreses, el 75% dels comerços que van vigilar.

De cara a aquesta jornada, l'Executiu fa una crida als consumidors a comprar en llocs web segurs i a no caure en les compres impulsives davant d'un mercat que està apuntalant la venda "impactant, concentrada i abocada a mitjans telemàtics". "És molt important recordar a la gent que si compra per Internet comprovi en quins portals vol fer la compra, que sigui una compra segura i, si és possible, que comenti amb qui cregui si li dona confiança aquest lloc. Per descomptat, que tingui molt en compte que l'adreça ha de començar amb 'https' i tenir un cadenat a baix", ha detallat el director de l'Agència Catalana del Consum, Isidor García, a l'ACN.

Dos mesos de monitoratge de preus

El monitoratge de preus per part d'Empresa i Treball s'ha iniciat dos mesos abans de la cita i es perllongarà fins al pròxim 2 de desembre, coincidint amb la celebració del Cyber Monday. Per part de Consum, l'objectiu prioritari és protegir els consumidors davant de l'ús de publicitat que pugui induir a engany, d'acord amb el que preveu el codi de consum català.

La llei obliga les empreses a informar del preu original i del rebaixat o del percentatge de descompte. A més, la normativa indica que el total sobre el qual es fa la rebaixa ha de ser el més baix que hagi tingut el producte en aquell mateix establiment en els trenta dies anteriors.

Publicitat enganyosa

A banda de vigilar que els productes no s'apugin de preu abans de la campanya, Consum controlarà "pràctiques incisives per aconseguir una venda ràpida" com ara no informar degudament sobre les condicions de pagament –si s'inclou l'IVA o no– d'enviament o de finançament.

Un aspecte a tenir en compte en cas de publicitat enganyosa, és que cal guardar els catàlegs o documents que puguin servir de prova en cas de considerar que el client ha patit una pràctica fraudulenta. També cal revisar les condicions de devolució abans de comprar.

Des de l'àmbit de Comerç, els controls se centren principalment a vigilar la competència deslleial entre establiments comercials.

Les actuacions que contravinguin la normativa de comerç poden rebre sancions de fins a 20.000 euros, mentre que aquelles que vulnerin els drets dels consumidors poden implicar multes d'entre 10.001 i 100.000 euros.

Campanya 'N'estem tips' per fomentar la compra conscient i reflexiva

En paral·lel a l'actuació inspectora, l'Agència Catalana de Consum posa en marxa durant aquest novembre una campanya divulgativa amb el lema 'N'estem tips' per fomentar la compra conscient i reflexiva entre el jovent. La campanya es focalitza a les xarxes socials i utilitza el popular anglicisme 'tip' (consell) per compartir informació pràctica per comprar de forma més responsable i segura aquest Black Friday i el Cyber Monday.

"Abans de comprar s'ha de fer un pressupost i si es pot comprovar durant la temporada prèvia les condicions del producte", ha recomanat García, que ha fet una crida a evitar compres impulsives per "evitar problemes posteriors de devolució de compra" i adquirir només el que es planifica i necessita.

L'actuació vol convidar a reflexionar sobre els beneficis de prendre decisions de compra pensades i planificades, defugint les compres impulsives, i a tenir una major consciència dels efectes i les conseqüències que pot tenir el fet de comprar de forma precipitada.