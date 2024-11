Els ajuts de Mercadona als seus treballadors afectats per la DANA: de 500 a 50.000 euros per empleat

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Mercadona ha anunciat aquest dimecres una donació total de 40 milions d’euros per ajudar tots els seus treballadors afectats per la DANA del 29 d’octubre amb l’objectiu que "no hagin de començar a reconstruir la seua vida des de zero".

Els ajuts seran un valor fix de 50.000 euros en cas de que l’habitatge habitual que estigui en situació de pèrdua total per ser total o parcialment destruït; de 25.000 per pèrdua parcial, en el supòsit de danys en tot o part del mobiliari; de 5.000 euros per a petits estris. I als vehicles, de 15.000 euros per a cotxe; 5.000 per a moto i 500 per a patinets i bicicletes.

Segons ha informat la cadena presidida per Juan Roig en un comunicat, el 21 de novembre rebran aquesta ajuda tots els treballadors afectats. "Tota Mercadona, caps (clients), treballadors, proveïdors i accionistes, ens sumem al dolor que estem patint tota la societat valenciana com a conseqüència de la DANA", assegura la companyia.