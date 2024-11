Hisenda amplia al 2025 la rebaixa del 5% en l'IRPF per a autònoms

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària estén a l’any que ve la reducció del 5 per cent en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als treballadors autònoms que tributen pel sistema d’estimació objectiva, més conegut com el règim de mòduls.

Segons va avançar ahir el diari El Economista.es, el ministeri d’Hisenda i Funció Pública ja prepara la nova ordre ministerial per establir aquesta reducció de cara a l’any que ve que, com la mateixa Administració reconeix, pràcticament és una còpia de la de l’exercici passat, ja que no porta canvis.

Uns 430.000 professionals tributen pel sistema d’estimació objectiva o règim de mòduls

Val a recordar que l’Executiu central ja va rebaixar de cara a aquest any la reducció del 10 al 5 per cent, una vegada tancat el capítol de la pandèmia del coronavirus, tornant als nivells previs.

L’Administració espanyola preveu que aquesta reducció del 5 per cent permeti als treballadors autònoms estalviar fins a un total de 85,3 milions d’euros en l’impost l’any que ve.

Afectats per la dana

L’única novetat que porta l’ordre és la reducció de fins a un 25 per cent en l’IRPF per als treballadors per compte propi del règim de mòduls afectats per la recent dana, una mesura que ja va anunciar el ministeri d’Hisenda dimarts, dins del seu paquet de mesures fiscals per fer front a aquesta catàstrofe.

En l’actualitat, uns 430.000 professionals utilitzen el règim de mòduls, que està dirigit a aquells negocis que solen manejar un elevat nivell d’efectiu com pot ser una botiga o un bar, i per a l’Agència Tributària és complicat calcular de forma real quines són les seues vendes.

Règim de mòduls

Davant de l’esmentada dificultat d’Hisenda per conèixer de forma fefaent el volum d’ingressos, permet aplicar el règim d’estimació objectiva, més conegut per règim de mòduls, pel qual, a través d’una sèrie de paràmetres, com nombre d’empleats, metres del local o el municipi en el qual s’ubica, s’estimen les vendes obtingudes. Sobre aquesta previsió, s’aplica directament la reducció del 5 per cent.

Tanmateix, només poden tributar per mòduls aquells professionals autònoms que guanyen menys de 250.000 euros a l’any o emeten factures a altres professionals o empresaris per sota dels 125.000 euros anuals.