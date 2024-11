La inflació anual a Lleida puja sis dècimes a l'octubre i se situa al 2,2%

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa interanual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat fins al 2,2% a l'octubre a la província de Lleida. Són sis dècimes més respecte el setembre, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La pujada va en la mateixa línia de l'augment de preus al conjunt de Catalunya que se situa al 2% per l'increment dels preus de l'electricitat i el carburants. En comparació amb el mes de setembre, els preus han augmentat un 0,9%. Els productes que més s'han encarit són la roba i el calçat (11%) i l'ensenyament (5,2%), així com omplir el cistell de la compra, que surt un 1,6% més car que al setembre.

La inflació repunta tres dècimes a Catalunya

En el conjunt de Catalunya l'IPC ha repuntat tres dècimes a l’octubre i s’ha situat en el 2%, segons les dades publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La pujada s’atribueix a l’increment dels preus de l’electricitat i els carburants i segueix la tendència del conjunt de l’Estat, on l’IPC també ha augmentat tres dècimes fins a l’1,8%. A Catalunya, ressalta que l’indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat una dècima, fins al 2,6%. En comparació amb el setembre, els preus han augmentat un 0,4% per l’impacte del vestit i el calçat, que tendeixen a encarir-se a l’inici de la temporada de tardor – hivern, i un increment moderat del preu dels aliments.