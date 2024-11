Oportunitats immobiliàries en subhasta a Lleida: Pisos des de 26.000 euros i garatges desde 2.500

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària d’Espanya ha anunciat la subhasta de tres pisos i un garatge a la província de Lleida, procedents d’embargaments. Aquesta és una gran oportunitat per a aquells interessats en adquirir una propietat a preus molt competitius.

Entre els immobles oferts, destaca un habitatge ubicat al carrer de la Vall de Tremp, amb un preu de sortida de 145.740,80€. Aquesta propietat compta amb una superfície de 95 metres quadrats i disposa de rebedor, cuina, bany, lavabo i diverses habitacions.

Així mateix, se subhasta un habitatge a l’avinguda Artesa, al barri de la Bordeta de Lleida, número 68, tercer primera. Amb una superfície de 68 metres quadrats, el seu preu de sortida és de tan sols 26.416,29€. A la mateixa finca, també s’ofereix un garatge de 12 metres quadrats, el preu inicial dels quals és de 2.579,86€.

Una altra opció és un pis situat al carrer Enric Granados, número 15, en la quarta planta. Aquest immoble té una superfície útil de 67 metres quadrats i el seu preu de sortida és de 36.042,27€.

En resum, les propietats en subhasta són:

Habitatge al carrer de la Vall de Tremp : 95m², 145.740,80€

: 95m², 145.740,80€ Habitatge a l’avinguda Artesa, a Lleida: 68m², 26.416,29€

Garatge a l’avinguda Artesa, a Lleida: 12m², 2.579,86€

Pis al carrer Enric Granados de Lleida: 67m², 36.042,27€

Aquestes subhastes són organitzades per l’Agència Tributària com a part del procés de recuperació de deutes tributàries no satisfetes. Els immobles embargats són posats a la venda pública per obtenir liquiditat i saldar les obligacions pendents amb el fisc.

L’adquisició de propietats a través d’aquestes subhastes pot resultar molt avantatjosa per als compradors, ja que els preus de sortida solen ser inferiors als del mercat immobiliari convencional. No obstant, és important tenir en compte que aquests immobles es venen "com estan", per la qual cosa és recomanable realitzar una inspecció prèvia abans de participar en la licitació.