Promouen la carn de caça en l'hostaleria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agricultura ha destinat aquest any 153.000 euros per impulsar la comercialització de la carn de caça i facilitar-ne l’accés als consumidors. Els ajuts han estat per a caçadors i centres de recollida de caça, que gestionen les captures dels senglars. A les comarques de Lleida hi ha cinc centres de recollida de carn a Solsona, Sort, Alòs de Balaguer, Lleida i Sanaüja.

D’altra banda, a la Pobla de Segur s’està estudiant un centre de manipulació, on es treballa amb la carn per vendre-la en fresc o en forma d’elaborats.

En el marc del pla d’avaluació de la carn de caça a Catalunya, els alumnes d’Hostaleria de Lleida van rebre ahir una formació sobre la legislació de la comercialització de la carn, les seues propietats i la garantia sanitària. El cuiner Sergi Aritzeta, del restaurant El Truc d’Agramunt, va impartir una sessió demostrativa amb receptes tradicionals.