Els pagesos gals aixequen el bloqueig a Aran que va atrapar desenes de camions

Els agricultors francesos van aixecar ahir el bloqueig dels passos fronterers de la Val d’Aran amb territori gal per les seues protestes contra l’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur. Fonts del sector van apuntar que van arribar a estar col·lapsats en diferents punts pels talls a l’N-230 a Bausen i l’N-141 a Bossòst fins a uns centenars de camions en alguns moments. Poc abans de la reobertura de les vies, Trànsit tenia constància de 35 camions estacionats a Les, 26 al Pont de Suert i 3 més a Vielha. Els transportistes, com va publicar SEGRE ahir, estimen pèrdues de 600 euros per camió i dia parat pel tancament de les fronteres, tant les que han afectat la Val d’Aran com les que van bloquejar dimarts i part de dimecres la Jonquera.

Mentrestant, la secretària d’Estat de Comerç d’Espanya, Amparo López Senovilla, va confiar ahir que la ronda tècnica de negociacions de l’acord d’associació entre la Unió Europea i el Mercosur sigui l’última i es puguin aconseguir “avenços substancials” de cara a desembre, quan el bloc sud-americà celebra la seua cimera.

Brussel·les insisteix que segueixen endavant les negociacions de Mercosur per provar de tancar l’acord de lliure comerç davant de dubtes de països com França.