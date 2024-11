Asaja alerta que les zepes són un fre per als joves

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va advertir ahir que les zepes (zones d’especial protecció per a les aus) són un fre per al sector, en especial per als joves agricultors i ramaders per les restriccions que impedeixen en molts casos l’ampliació o adequació d’explotacions agrícoles i granges.

Així ho va afirmar en la XII Jornada de l’organització agrària a la Noguera alta celebrada ahir a Vilanova de l’Aguda. Va insistir que si no s’articulen mesures excepcionals, joves que volen quedar-se al territori i mantenir la ramaderia no ho podran fer. Va assegurar que “tenim un país viu i una agricultura i ramaderia vives, però és necessari incrementar l’aportació econòmica per part d’Europa”.

En la jornada es va posar de manifest els problemes per a molts cerealistes, perquè les pluges de les últimes setmanes s’han traduït en retards en les sembres.

En diverses comarques, va afegir Roqué, es canviarà el cultiu del blat i l’ordi, però molts productors dubten de la contractació de l’assegurança perquè amb les sembres tardanes creuen que hi ha risc de problemes de nascència. En la clausura el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va insistir que “l’objectiu és escoltar molt i pactar mesures amb el sector per tirar endavant”.

“Aquests anys són transcendentals per mirar quines infraestructures necessitem per al futur”, i entre les fites hi ha “la renovació dels sistemes de regadiu” i disposar d’un “pla de regadius”, així com aconseguir que el coneixement d’universitats, escoles i centres arribi al sector en forma d’“assessorament i acompanyament”, va explicar Asaja.