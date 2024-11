El transport del porcí pujarà 7,5 € per animal amb les normes de la UE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector porcí calcula que la nova normativa que pretén posar en marxa la Unió Europea en el transport d’animals suposarà un sobrecost de 7,5 euros per porc. Així ho va explicar ahir el director de la patronal Anprogapor, Miguel Ángel Higuera, en la Jornada Porcina de la Noguera organitzada per l’Associació de Defensa Sanitària d’Artesa de Segre i Comarca (ADARCO) a Artesa de Segre.

Higuera també va destacar el treball portat a terme pels productors per reduir l’ús d’antibiòtics, en línia també de les exigències normatives, que s’han traduït que en els últims vuit anys ha baixat un 69,3% la venda a Espanya. Va remarcar que ha estat un gran esforç, coincidint amb un increment de producció d’un 25%. Però va admetre que està suposant dificultats per a les granges, que registren una mortalitat d’animals superior i, amb això, un increment de costos.

En definitiva, es va mostrar preocupat perquè “les normatives europees poden danyar el sector, fer cada vegada més difícil la producció de porcs i proveir la indústria”. Higuera preveu que els preus del porcí es mantinguin a curt termini en una línia positiva per a la producció. Però va advertir que aquestes cotitzacions no es corresponen amb el fet que el consumidor estigui pagant més conscient dels esforços en matèria sanitària o mediambiental del sector, sinó amb el fet que existeix avui un desequilibri entre l’oferta i la demanda que, va afirmar, no és sostenible en el temps.

En matèria de sanitat animal, va reiterar la intranquil·litat per la propagació de la pesta porcina africana en diferents països europeus, “sense que siguem capaços d’encertar-la” per frenar-la. Va advertir que “cada dia hi ha més risc” que la malaltia pugui acabar arribant a Espanya.

Per la seua banda, el director general de la direcció de porcí de Vall Companys, Albert Morera, va defensar la necessitat que el sector continuï adaptant-se als nous temps perquè el porcí es mantingui com un sector clau en l’economia catalana i espanyola. En aquest punt, va advocar per la cooperació entre les diferents baules de la cadena porcina per fer un sector sostenible, perquè, precisament, va defensar que les claus de futur són la sostenibilitat i la qualitat. Així, Morera es va declarar optimista de cara al futur del sector.