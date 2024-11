El congrés d'UGT arranca amb el protagonisme de Feijóo i Díaz

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat UGT va inaugurar ahir a Barcelona el seu 44è congrés confederal, que acabarà demà i en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general per tercer i últim mandat. Un dels assistents que va intervenir en l’acte d’inauguració va ser el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va demanar al sindicat que doni suport a la llei sobre conciliació laboral que els populars han presentat recentment. La norma preveu, entre altres coses, ampliar a vint setmanes els permisos per paternitat i maternitat i que els pares tinguin una flexibilitat laboral més gran per cuidar els fills. Per a això, va reclamar evitar que la “polarització de la societat” arribi també als llocs de treball. “Em nego a contribuir a l’enfrontament entre empleats i empresaris”, va afirmar Feijóo, el primer líder del PP que participa, estant a l’oposició, en un congrés confederal de l’UGT.

A canvi, el secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, li va demanar el suport dels diputats del PP a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals que negocien sindicats i Govern de l’Estat des de fa mesos. “Un vot a favor o una abstenció no ens aniria malament”, va remarcar. La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va instar Feijóo a recolzar la reducció: “Fareu el mateix que vau fer amb la reforma laboral?”, va dir amb referència al vot erroni del PP que va permetre aprovar la mesura. “La reducció és bona per als treballadors, però també per a les empreses, que veuran, com va demanar el PP, millorar la productivitat” va afegir abans d’afirmar que tiraran endavant la mesura encara que la patronal CEOE l’hagi rebutjat.

D’altra banda, Treball també té previst que avui es reuneixi el comitè d’experts per a la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del proper 2025.

Així mateix, Álvarez va defensar en la seua intervenció que la reducció de jornada a les 37,5 hores setmanals és només un primer pas. “El nostre camí són les 32 hores”. El líder sindical, que va defensar la seua gestió en els últims anys, també va demanar un “gran pacte d’estat” per evitar impactes del canvi climàtic “tan terribles” com la dana.