Les hipoteques a Lleida s'enfilen un 37% al setembre, per sobre de les mitjanes catalana i estatal

El mercat hipotecari a Catalunya va experimentar un fort impuls al setembre, amb un augment del 28,6% en el nombre d'hipoteques sobre habitatges respecte al mateix mes de l'any anterior. Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es van signar un total de 6.859 hipoteques, amb un increment del 36,3% en comparació amb l'agost. L'import total prestat va ascendir fins als 1.150,1 milions d'euros, un 31,4% més que al setembre de 2021.

Malgrat el notable creixement, Catalunya va ser la segona comunitat on menys va augmentar el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges, només superada per la Comunitat de Madrid amb un 19,6%. En contrast, Galícia va liderar l'increment amb un 73,7%, seguida d'Extremadura (55,6%) i La Rioja (50,3%). A nivell estatal, el nombre d'hipoteques va créixer un 33,9%, fins a les 41.306, mentre que el capital prestat va augmentar un 39,9%, situant-se en els 6.217,7 milions d'euros.

Lleida destaca amb un creixement del 37%

Per demarcacions, la signatura d'hipoteques sobre habitatges va pujar un 26,3% a Barcelona, amb 4.993 operacions i un import prestat de 895,2 milions d'euros. A Girona, l'increment va ser del 24,3%, amb 736 hipoteques i 114,1 milions d'euros prestats. Tarragona va registrar un augment del 45%, amb 841 hipoteques i 98,3 milions d'euros en préstecs.

No obstant això, la demarcació de Lleida va destacar amb un creixement del 37% en el nombre d'hipoteques sobre habitatges, arribant a les 289 operacions. L'import prestat gairebé es va duplicar (+92%), assolint els 42,4 milions d'euros, amb un import mitjà per hipoteca de 146.861 euros.

Tipus d'interès i terminis dels préstecs hipotecaris

Segons les dades de l'INE, el tipus d'interès mitjà de les hipoteques al conjunt de l'Estat va ser del 3,14%, amb un termini mitjà per préstec de 25 anys. El 38,6% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable, mentre que el 61,4% ho va fer a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici va ser del 2,92% per a les hipoteques a tipus variable i del 3,30% per a les de tipus fix.