Lleida perd el 42% de pereres en 20 anys i la seua productivitat és la meitat que la belga

El cultiu de pereres a Lleida ha patit un retrocés superior al 42% en poc més de vint anys. Ha passat de les 15.511 hectàrees que ocupava l’any 2002 a les 8.919 comptabilitzades per la conselleria d’agricultura aquest estiu. Aquest retrocés ha tingut lloc mentre creixia la superfície destinada a préssecs, nectarines i paraguaians. El canvi ha estat causat per una reorientació productiva de moltes finques.

Tanmateix, experts en fructicultura destaquen que es tracta d’un cultiu amb futur a les comarques lleidatanes si s’aposta per la genètica i la innovació en varietats com la williams i la llimonera, en bona mesura, igual que la conference. Amb això es pot aconseguir arbres amb vides útils de vint i fins i tot trenta anys, segons va explicar a SEGRE Ignasi Iglesias, technical manager d’Agromillora, després de la jornada tècnica sobre innovació tecnològica en perera celebrada aquesta setmana a Lleida.

La caiguda de superfície de pereres a Lleida, va indicar, no és una exclusiva, sinó que a Espanya ha passat de 39.000 a 19.000 hectàrees i el conjunt d’Europa “ha reduït a la meitat la seua producció en els últims 15 o 20 anys”, amb dràstiques reduccions també a Itàlia i França. Els Països Baixos o Bèlgica es mantenen com a potències europees, però no només en volum de quilos, sinó en productivitat. Iglesias va explicar que en la jornada es va posar de manifest que mentre els productors belgues produeixen de l’ordre de 43 tones de pera conference per hectàrea, a la Vall de l’Ebre i Espanya en general amb prou feines són 21, una dada preocupant a l’hora de competir.

De cara al futur, Iglesias va destacar l’oportunitat de millorar en el cultiu, sense obviar els problemes derivats per exemple del foc bacterià i també del canvi climàtic i les anomalies tèrmiques que està generant. Es referia així al fet que s’han registrat màximes fins a 7 graus superiors al que era d’esperar a la primavera i l’estiu.

Amb tot, va destacar que les solucions de futur per al cultiu a Lleida passen per apostar per la genètica nova que hi ha en varietats williams i llimonera, per exemple, amb la qual cosa va qualificar com a “vigor adequat per a aquestes varietats. Es poden aconseguir pereres amb una durabilitat de vint i fins i tot trenta anys innovant tècnicament”, va insistir.

Tot això, va assenyalar, tenint en compte que la pera és la fruita de Lleida que millor afronta les crisis de preus a les campanyes amb problemes de preus. “Mentre els préssecs o les nectarines han tingut anys amb pèrdues importants per l’ensorrament de cotitzacions, la situació no es repeteix en la pera”, va assegurar.

D’aquesta manera, la jornada tècnica va comptar amb la participació d’unes 160 persones, va estar organitzada per Agrònoms, Agromillora i Quality Plant i va incloure una demostració de poda en una finca de Germans Griñó.