Els repartidors de Glovo deixaran de ser autònoms: l'empresa els vol contractar en plantilla

Interior de 'Yellow Park', la nova seu central de Glovo al 22@ de Barcelona.Glovo / via ACN

Glovo ha anunciat que els repartidors de la plataforma passaran a forma part de la plantilla a Espanya. En un comunicat d'aquest dilluns, la plataforma tecnològica de repartiment a domicili explica que "impulsa un nou model laboral" que permetrà "l'operativa amb repartidors laborals" a les més de 900 ciutats on opera i a totes les verticals de l'aplicació, detalla. La firma catalana justifica la mesura pel "ferm compromís" i el foment de "l'economia digital" a l'estat espanyol. Per aconseguir-ho, Glovo pretén iniciar "una taula de diàleg" amb els agents socials per dotar "de totes les garanties al procés" i que el canvi contractual es faci "amb consens".

La tecnològica remarca que el nou model conservarà "en tot moment" l'experiència de l'usuari i dels restaurants que col·laboren amb Glovo. La firma, fundada a Barcelona, sosté que "està preparada" perquè el servei es desenvolupi com fins ara, "mantenint mètriques tan rellevants com els temps de lliurament o la disponibilitat de repartidors en qualsevol moment del dia, entre d'altres".

D'altra banda, la companyia de repartiment a domicili concreta que les negociacions amb els agents socials "estaran obertes" a la resta d'operadors del sector i els convida a dur a terme "processos de transició similars i sumar-se als acords assolits".

L'anunci de Glovo arriba un dia abans que el conseller delegat de l'empresa, Oscar Pierre, declari com a investigat en un cas obert al jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona. La companyia està acusada d'obligar els riders a fer-se autònoms per treballar a la plataforma. La fiscalia recorda que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que exigeix la contractació d'aquests empleats i lamenta que, malgrat els requeriments, l'empresa ha mantingut una relació que és constitutiva d'un delicte contra els drets dels treballadors.