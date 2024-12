Si cobres més de 4.900 euros prepara’t per a un recàrrec en la nòmina per donar suport a les pensions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 5.000 treballadors de la província de Lleida tindran que abonar un recàrrec en la seua cotització a la Seguretat Social a partir de l'any que ve, amb l’objectiu d’enfortir el sistema de pensions i garantir la seua sostenibilitat a llarg termini. Aquesta mesura afectarà aquells empleats els salaris dels quals superin la base màxima de cotització, establerta actualment en 4.909 euros mensuals o 58.912 euros anuals.

La reforma del sistema de pensions, impulsada per l’exministre i actual governador del Banco de España, José Luis Escrivá, preveu l’aplicació d’aquest recàrrec de forma progressiva. Començarà a aplicar-se el 2023 i s’anirà incrementant gradualment als pròxims exercicis, fins assolir el seu màxim nivell el 2045. Aquesta iniciativa busca fer front a la creixent despesa en pensions, especialment tenint en compte la jubilació de la generació del baby boom.

Trams d’aplicació del recàrrec

El recàrrec s’aplicarà en diferents trams segons el nivell salarial:

Els qui percebin ingressos entre 4.909 i 5.399,9 euros (un 10% per sobre de la base màxima) estaran subjectes a un recàrrec del 0,92%.

Aquells amb salaris entre 5.400 i 7.363,5 euros (un 50% per sobre de la base màxima) hauran d’ abonar un 1% addicional.

un 1% addicional. Els treballadors amb ingressos superiors a 7.363,5 euros afrontaran un recàrrec de l’1,17%.

La cotització mantindrà la mateixa proporció que els tipus habituals per contingències comunes, és a dir, per cada punt que paga el treballador, l’empresa contribuirà amb cinc punts. Quan la reforma es completi el 2045, els percentatges ascendiran al 5,5%, 6% i 7% en cada un dels trams respectivament.

Impacte a nivell nacional i situació de les pensions a Lleida

S’estima que al voltant d’un milió de treballadors amb rendes altes a tot Espanya es veuran afectats per aquesta reforma el proper any. La Seguretat Social preveu recaptar aproximadament 350 milions d’euros gràcies a aquesta mesura. Encara que pugui semblar una xifra significativa, és important tenir en compte el volum actual de despesa en pensions. Només a la província de Lleida, aquest mes s’han abonat 231 milions d’euros en concepte de nòmina i paga extraordinària, repartits entre 103.256 pensionistes.

La pensió mitjana a la demarcació lleidatana (1.136,26 euros) continua sent la més baixa de Catalunya (1.311,80 euros) i se situa per sota de la mitjana nacional (1.260,93 euros). Això posa de manifest la necessitat d’adoptar mesures per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions i millorar les prestacions dels jubilats.

Context econòmic i dèficit de la Seguretat Social

En un context més ampli, la Seguretat Social va tancar el mes de setembre a Espanya amb un dèficit de 394 milions d’euros, equivalent al 0,02% del PIB. Aquest resultat contrasta amb el superàvit registrat el 2023 i s’atribueix principalment a l’increment de la despesa en salaris i pensions, segons dades publicades pel Ministeri d’Hisenda.

L’aplicació d’aquest recàrrec als treballadors amb salaris elevats forma part d’un conjunt de mesures destinades a enfortir el sistema de pensions i fer-ho més sostenible a llarg termini. Encara que pot suposar un esforç addicional per als afectats, s’espera que contribueixi a garantir unes pensions dignes per a les generacions presents i futures.