La factura de la llum del novembre és la més cara des del febrer del 2023

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La factura mitjana d’un consumidor subjecte a la tarifa regulada es va situar el mes de novembre en els 74,6 euros, la qual cosa representa un increment del 18 per cent respecte al mes d’octubre passat i del 48 per cent respecte al mateix mes de l’any passat, registrant la pujada més alta en un mes de febrer del 2023, segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

La falta de vent, la menor aportació de l’energia nuclear i el recurs a les centrals de cicle combinat amb un preu elevat van ser les causes d’aquest fort increment en el preu a l’engròs de l’electricitat, segons l’organització, que utilitza per a aquest rebut un consumidor amb una potència contractada de 4,6 quilowatts (kW) i un consum mensual de 292 kilowatts hora (kWh) subjecte a Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).

Tot plegat ha dut a un fort increment en el preu a l’engròs de l’electricitat, que el mes de novembre ha assolit els 104,43 euros per megawatt hora (MWh), un preu que no se superava des del febrer del 2023.

Aquest increment es tradueix en un preu mitjà de l’electricitat amb la tarifa PVPC de 0,1743 euro/kWh, quan al mercat lliure hi ha ofertes molt més competitives.

Segons apunta l’organització de consumidors, és probable que els preus es mantinguin elevats de cara a l’hivern si el gas no s’abarateix de forma notable.

A més, amb l’arribada del 2025, la rebaixa que porta afectant la factura de la llum des del 2021 arriba a la fi del tot, i s’hi sumaran altres modificacions, com la del descompte en el bo social.

A partir de l’1 de gener, a les habituals pujades en altres productes i articles els acompanyarà el final de l’IVA modulat segons el preu mitjà mensual de l’electricitat al mercat a l’engròs. Al seu lloc, torna l’antic 21 per cent d’impostos.

El Govern central, amb motiu de la crisi energètica, va rebaixar l’IVA de la llum el juny del 2021 al 10 per cent i posteriorment, des de l’1 de juliol del 2022 fins a finals del 2023, el va retallar al 5 per cent.