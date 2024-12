Les claus del 'boom’ de les marques de cotxes xineses a Espanya

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Les marques de cotxes provinents de la Xina han experimentat un notable augment en la seua presència al mercat automobilístic d’Espanya en els últims anys. Segons dades d’Ideauto analitzades pel portal especialitzat AutoScout24, el nombre d’aquestes firmes s’ha triplicat des de 2021, passant de 8 a 23 el 2024.

Aquest increment en la disponibilitat de vehicles xinesos es veu reflectit en les xifres de vendes. En el període de gener a octubre de 2024, s’han matriculat prop de 37.000 unitats, la qual cosa representa una quota de mercat del 4%. Entre els fabricants asiàtics més destacats es troben MG, amb 24.602 vehicles venuts; Omoda, amb 5.897; BYD, amb 3.249; Lynk & Co, amb 1.132; i Polestar, amb 506.

Enfocament en el client particular

Una característica notable de les vendes d’automòbils xinesos a Espanya és que s’adrecen principalment al client particular. Marques com MG, Omoda i BYD han concentrat la gran majoria de les seues matriculacions en aquest segment. A més, la nouvinguda Jaecoo, pertanyent al grup Chery, ha aconseguit vendre 313 unitats el seu primer mes al mercat espanyol, superant marques consolidades com Mitsubishi (267), Land Rover (207) i Subaru (163).

Un mercat cada vegada més competitiu

El creixement de les marques xineses es produeix en un entorn de més competència, amb un augment significatiu en el nombre d’actors internacionals. El 2021, es comptabilitzaven 61 fabricants a Espanya, mentre que el 2024 aquesta xifra ha ascendit a 77. Això implica una oferta més àmplia i diversa per als consumidors, no només en termes de models, sinó també de marques.

A més, s’espera que el mercat continuï rebent nous participants procedents de la Xina a curt termini. Marques com Leapmotor, Xpeng, Jaecco i Dongfeng ja han arribat al país, i es preveu que el 2025 se sumin d’altres com IM, NIO, Zeekr i Arcfox, entre d’altres.

Factors clau de l’èxit xinès

Diversos elements contribueixen al "boom" dels cotxes xinesos a Espanya. A més de la creixent varietat de models, el preu més assequible és un dels principals atractius per als compradors.

Per exemple, el MG ZS, el cotxe xinès més venut al país, té un preu de 17.930 euros, un 26% més barat que el seu equivalent europeu, el Peugeot 2008, que costa 24.190 euros. Un altre factor rellevant és la capacitat de les marques xineses per cobrir tot l’espectre del mercat, oferint vehicles que s’adapten a les necessitats de diferents tipus de conductors, des de models assequibles fins cotxes d’alta gamma. Això els permet ocupar nínxols que altres fabricants han hagut d’abandonar a causa de factors com l’adaptació a les normatives d’emissions o l’electrificació accelerada de les seues gammes.

A més, les firmes xineses són líders en electromobilitat, una tecnologia que han desenvolupat i perfeccionat durant més d’una dècada. BYD, per exemple, és el segon fabricant mundial de bateries, la qual cosa li atorga un avantatge competitiu que es tradueix en cotxes electrificats més assequibles en comparació amb les marques europees.

Un futur prometedor

El mercat automobilístic europeu es troba en un moment apassionant, amb la participació de múltiples actors que cobreixen una àmplia gamma de gustos i necessitats dels consumidors. Les marques xineses, amb la seua extensa oferta de models electrificats, estan permetent a molts usuaris accedir a una tecnologia més sostenible i diferent a la convencional.

Respecte a possibles mesures proteccionistes, com la imposició d’aranzels, experts consideren que no és beneficiós establir normes restrictives, ja que ha de ser el propi mercat el que determini l’èxit o fracàs de les diferents marques i models.