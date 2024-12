Els carburants tornen a encarir-se en ple pont

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu dels carburants ha mantingut aquesta setmana la tendència alcista, encadenant la quarta pujada consecutiva, i ha tocat nous màxims en els últims tres mesos en ple pont de la Constitució. En concret, el preu mitjà del litre de dièsel ha ascendit fins als 1,431 euros, encarint-se un 0,77% respecte als 1,420 euros de fa set dies, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.

Per la seua part, el litre de gasolina s’ha situat en els 1,514 euros, un 0,26% per sobre dels 1,510 euros de la setmana passada.

D’aquesta manera, el preu del litre de dièsel toca nivells màxims des de l’última setmana d’agost, mentre que el de la gasolina se situa en màxims des de la segona setmana de setembre.

Aquest nou encariment dels carburants coincideix amb el pont de la Constitució, en el qual la Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 6,6 milions de desplaçaments a tot Espanya. Amb tot, els preus es mantenen per sota dels nivells que marcaven un any enrere i omplir el dipòsit és de mitjana uns 5 euros més barat.

Amb els preus actuals, omplir un tanc mitjà de 55 litres de dièsel té un cost d’uns 78,7 euros, uns 7,03 euros menys que en les mateixes dates del 2023, quan ascendia a uns 85,74 euros.

Per als vehicles de gasolina, això suposa un desemborsament d’uns 83,27 euros, entorn de 3,96 euros menys que en la mateixa setm0ana de desembre de 2023, moment en què el preu era de 87,23 euros.

En total entre el gener i el novembre s’han venut a la demarcació 19.918 cotxes d’ocasió, un 7,4 per cent més que en el mateix període de fa un any, davant dels 5.434 que s’han matriculat nous, segons es desprèn de les dades publicades ahir per l’Associació Nacional de Distribuïdors Oficials i Independents (Ganvam) i la federació d’associacions de concessionaris de l’automoció (Faconauto).

Vuit de cada deu cotxes venuts a Lleida, d’ocasió

A Lleida s’han venut des de començament d’any 25.352 turismes, dels quals més del 78%, gairebé vuit de cada deu, eren de segona mà. En el conjunt de Catalunya, les vendes de vehicles de segona mà també s’han incrementat un 6,6%, fins a assolir les 262.131 unitats. Mentre que en el còmput a nivell estatal les vendes s’han incrementat un 9,2% més fins al novembre, fins a les 1.915.132 unitats, havent-se venut 2,1 turismes d’ocasió per cada un nou. En aquest sentit, l’antiguitat mitjana del vehicle usat venut a Espanya se situa en els 11,3 anys i el 41,3% del mercat d’ocasió el concentren models de més de quinze anys.