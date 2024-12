Adeu a pagar per les transferències instantànies: seran gratis des de gener del 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir del proper 9 de gener, els bancs a Espanya i a tota la Unió Europea estaran subjectes a una nova normativa que promet revolucionar l’operativa bancària quant a transferències es refereix. El Parlament Europeu va aprovar el febrer passat un reglament que imposa a les transferències instantànies el mateix cost que a les convencionals, la qual cosa a la pràctica suposa la gratuïtat d’aquest tipus d’operacions.

Fins ara, mentre que les transferències ordinàries solien ser gratuïtes en la majoria d’entitats, les instantànies tenien un cost que oscil·lava entre els 0,95 i els 12 euros. Amb la nova normativa, els bancs hauran d’igualar el cost d’ambdós tipus de transferències, llevat que decideixin encarir les convencionals, una cosa poc probable donada l’alt nivell de competència al sector.

Un canvi de pes en l’operativa bancària

L’adopció d’aquestes noves regles per part del Parlament Europeu es va produir el passat 7 de febrer, fixant-se un termini de 20 dies després de la seua publicació al Diari Oficial de la UE i un període d’adaptació de nou mesos que conclou ara. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), fa temps que molts bancs espanyols ofereixen transferències immediates, però pocs consumidors les utilitzen i prefereixen les transferències ordinàries, que són sovint gratuïtes, mentre que les altres no ho són en general i poden tenir un cost elevat".

Aquest canvi normatiu arriba en un moment en què els pagaments instantanis amb el mòbil, a través de plataformes com Bizum, s’han convertit en una cosa quotidiana per a gran part dels ciutadans. Conscient d’aquesta realitat, la Unió Europea busca amb aquest nou reglament fer les transferències bancàries més dinàmiques, senzilles i accessibles.

Transferències immediates i gratuïtes a partir de 2025

Encara que el nou reglament comença a aplicar-se 20 dies després de la seua publicació en el BOE, les entitats bancàries i serveis de pagament de la UE tenen fins 9 mesos per preparar els seus sistemes per rebre transferències instantànies i fins 18 mesos perquè els seus usuaris puguin realitzar-les. Això significa que abans del 9 d’octubre de 2025, tots els bancs hauran d’oferir transferències immediates sense costos addicionals respecte a les convencionals.

Actualment, segons dades del portal financer HelpMyCash, les transferències per Bizum (immediates però sense IBAN) van suposar el 2023 el 48,52% del total, mentre que les transferències immediates amb IBAN tot just van representar un 5,09%, un percentatge que s’espera incrementar significativament amb l’entrada en vigor de la nova normativa.

Impacte en el sector bancari espanyol

L’aplicació d’aquest nou reglament tindrà un impacte significatiu en el sector bancari espanyol, on entitats líders com Banc Santander, BBVA o CaixaBank hauran d’adaptar la seua operativa i les seues tarifes a les noves exigències. Això podria suposar una reducció d’ingressos per comissions per als bancs, però també una oportunitat per diferenciar-se en termes de qualitat de servei i agilitat en les operacions.

A més, s’espera que la generalització de les transferències instantànies gratuïtes impulsi encara més l’adopció dels pagaments digitals i mòbils a Espanya, un país que ja destaca per la seua alta penetració en aquest tipus de serveis. Segons un informe recent de la consultora McKinsey, Espanya és el segon país europeu, només per darrere dels Països Baixos, en l’ús de pagaments mòbils, amb un 53% dels consumidors utilitzant regularment aquest tipus de solucions.

L’entrada en vigor del nou reglament europeu sobre transferències instantànies suposa un canvi de pes en l’operativa bancària, que tindrà un impacte significatiu tant per als consumidors com per a les entitats financeres. La gratuïtat i la immediatesa de les transferències prometen revolucionar la forma en què els ciutadans mouen els seus diners, impulsant encara més l’adopció dels pagaments digitals i mòbils. Els bancs, per la seua part, hauran d’adaptar-se a aquest nou escenari, buscant fórmules per compensar la possible reducció d’ingressos per comissions i apostant per la diferenciació en qualitat de servei i agilitat operativa.