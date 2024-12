UGT de Lleida estrenarà l'any que ve nova seu a la rambla Ferran

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

UGT tindrà una seu definitiva a la rambla Ferran de Lleida, després que fes anys que estigués de forma provisional en oficines de la Llotja de la capital del Segrià pels problemes de l’antic edifici dels sindicats que l’havien convertit en un perill i no habitable. Així ho va explicar ahir el secretari general d’UGT de Lleida, José Luis Aguilá, en un contacte amb la premsa per fer balanç de l’any. El sindicat passarà a ocupar cinc de les sis plantes que té Ibercaja a la rambla Ferran i, de fet, l’entitat financera ja ha buidat aquestes instal·lacions. En el millor dels casos, el trasllat es produirà al maig, però sense descartar que pugui retardar-se fins a l’estiu, en funció dels treballs de condicionament necessari.

L’operació estarà costejada per l’Estat i el mateix sindicat, que es farà càrrec també de les despeses de manteniment, a compte del patrimoni històric de les organitzacions de treballadors. A les oficines treballen, entre empleats i personal alliberat de la UGT de Lleida, un total de 42 persones. El sindicat té a Lleida entorn de 6.800 afiliats “al corrent de pagament”, va explicar el seu secretari general. Aguilá va denunciar que entre un 20 i un 21% dels treballadors de Lleida són pobres, al no poder arribar a fi de mes d’una forma digna i va reclamar un millor repartiment de la riquesa, en especial en un moment de creixement del producte interior brut. Va advertir que la taxa de pobres no disminueix, sinó que continua augmentant, amb un cost de la vida a l’alça i un habitatge a preus que va qualificar de prohibitius per a la classe treballadora, tant en lloguers com en el cas d’intentar afrontar una compra. També va urgir la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, que en aquests moments només s’aplica a “els treballadors de les administracions i alguna gran empresa” a les comarques de Lleida.

El secretari general d’UGT va insistir que l’economia de Lleida es basa sobretot en quatre sectors: agro, comerç, serveis i construcció.

En el primer dels casos no va deixar passar l’oportunitat per recordar que “s’està plantejant portar aigua de Lleida a Barcelona i ningú no ha dit res” sobre aquest tema.