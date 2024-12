Els pensionistes tornen al carrer per equiparar els seus ingressos al salari mínim

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Marea Pensionista va tornar a concentrar-se ahir a la plaça de la Paeria de Lleida per exigir unes pensions dignes i que les mínimes s’igualin amb el salari mínim interprofessional, que actualment se situa en els 1.134 euros. En l’acte d’ahir van participar Postureig Lleida i l’economista Ramon Morell, que va parlar sobre el futur d’aquestes prestacions. Morell va reivindicar posar en marxa un IPC específic per a la revalorització de pensions que tingui en compte el veritable increment del pes de la vida. “La pujada dels aliments, per exemple, té un pes molt petit a l’hora de calcular la inflació, i la seua pujada tot just fa variar la taxa, però sí que es nota a les butxaques”, va explicar Morell. Respecte a la viabilitat de la guardiola de les pensions, l’economista va assegurar que hi ha solucions per poder mantenir el sistema en un futur, però que per a això fa falta voluntat política. Per a ell, les pensions haurien de passar, d’una manera gradual, a formar part dels pressupostos generals de l’Estat i crear un impost pont per cobrir la despesa. Això, va assenyalar, també faria que els treballadors tinguessin uns millors salaris, perquè s’estalviaria les cotitzacions. “Si no es fa res, els nascuts a partir de l’any 1965 ho tindran molt complicat”, va concloure Morell.