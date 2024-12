El TSJC estima parcialment una demanda de CGT i condemna Ivemon Ambulàncies Egara per vulneració del dret de vaga

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat parcialment una demanda del sindicat CGT contra l'empresa Ivemon Ambulàncies Egara i ha condemnat la firma per vulneració del dret de vaga. L'empresa de transport sanitari presta serveis a l'àmbit territorial de les demarcacions de Ponent i del Camp de Tarragona. La sentència ordena el cessament de les conductes empresarials que tendeixen a la vulneració i obliga l'empresa a fixar serveis mínims de forma mensual i abans de l'execució. També imposa un pagament de 30.000 euros que la firma haurà d'abonar al sindicat en concepte de danys i perjudicis. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant de la Sala del Social del Tribunal Suprem.

Els magistrats consideren provat que després que el 29 de febrer el sindicat CGT convoqués vaga a Ivemon Ambulàncies Egara, l'aturada va començar el 14 de març i es va mantenir de forma indefinida els dimarts, dijous i dissabtes durant les primeres hores de cada torn, en una acció que afectava tots els treballadors de la plantilla.

La Generalitat va establir els serveis mínims corresponents, i va començar un intercanvi de correus electrònics entre direcció i sindicat sobre les persones de la plantilla afectades per la decisió administrativa. Tot plegat va comportar unes discrepàncies que CGT va decidir portar a la Inspecció del Treball.

Després de les comprovacions pertinents aquest organisme va aixecar una acta d'infracció i una sanció per falta greu a l'empresa per valor de 7.500 euros per no haver assignat serveis mínims durant els dies 14 i 16 de març del 2024, per allargar la jornada d'un treballador el 28 de març i per la forma de designar els serveis mínims, segons recull la sentència. L'empresa va recórrer la sanció.

Els jutges també consideren un fet provat que durant la vaga el servei de transport sanitari urgent prestat per l'entitat demandada va quedar cobert "al cent per cent", atès que es van substituir els treballadors en vaga per altres treballadors.

En altres fases posteriors de la vaga, l'empresa "va ometre" la comunicació individualitzada pertinent als treballadors afectats pels serveis mínims.

Des de CGT se celebra la sentència que els dona parcialment la raó sobre la vulneració del dret de vaga de l'empresa i es recorda que en una altra sentència, la firma de transport sanitari ja ha estat condemnada per pràctiques similars a l'Aragó.

També es recorda que un dels principals motius de la vaga és la protesta pels més de quaranta acomiadaments de treballadors de l'empresa en els darrers mesos.