Lleida ha perdut un autònom pràcticament cada dia en els últims 5 anys

El col·lectiu dels treballadors autònoms adverteix que “l’excés de regulació està portant a un procés d’expulsió de les petites i mitjanes empreses i autònoms del mercat de treball”, segons va denunciar ahir a Lleida la vicepresidenta de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Celia Ferrero. Les dades de la Seguretat Social avalen la crisi del sector a Lleida. En els últims cinc anys, la demarcació ha perdut una mitjana d’un autònom cada dia. D’aquests, 24 corresponen al sector agrari, ja que a les dificultats de ser empresari se sumen els derivats de la mateixa crisi del camp. Els altres set autònoms que desapareixen cada mes de les llistes d’afiliats a la Seguretat Social corresponen a la resta de sectors d’activitat.

D’aquesta manera, Lleida ha perdut 1.066 autònoms agraris i 430 de la resta de sectors en els últims cinc anys. Ara compten amb 3.190 i 32.627 afiliats, respectivament. Ferrero va participar ahir en la jornada Preparar-se davant l’allau normativa que ens espera com a autònoms organitzada per la Fundació de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida (COELL) i Foment del Treball Nacional amb el suport de la conselleria d’Empresa i Treball. Va denunciar que en els darrers cinc anys s’han disparat un 40% els costos laborals, quan “ningú no ha incrementatel seu negoci en aquestes xifres des de la pandèmia”.

Així, va acusar al Govern central i en especial el ministeri de Treball de posar pals a les rodes del col·lectiu. Estima que el proper 2025 registraran un increment de costos laborals d’almenys un 10% derivats de l’anunciada reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals (+6,2% de costos) i de l’augment del salari mínim interprofessional (entre el 4 i el 6%). A més, va afegir que els autònoms veuran incrementat fins al 0,8 per cent l’anomenat mecanisme d’equitat generacional per fer front a la despesa en pensions.

Pel seu costat, el president de l’Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida (AMALL), Pere Roqué, va dir que la ministra “Yolanda Díaz és una exterminadora de pagesos, i d’autònoms en general, i una gran desconeixedora de la nostra realitat”, referint-se a sectors com el de la neteja, “que es veurà obligat a incrementar al 300 per cent el preu final al client”, o el de l’hostaleria, amb horaris diferents, o l’agrícola