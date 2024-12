Els ajuts per comprar cotxes elèctrics seguiran fins el 30 de juny

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns la pròrroga dels ajuts del Pla Moves III per a la compra de vehicles elèctrics, de pila de combustible i punts de recàrrega fins el 30 de juny de 2025, segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. A més, l’Executiu ha anunciat l’extensió de la deducció del 15% en l’IRPF per l’adquisició d’un automòbil electrificat fins el 31 de desembre de 2025.

El Pla Moves III, que compta amb una dotació total de 1.550 milions d’euros, es mantindrà vigent fins a mitjans de 2025. Durant aquest període, les comunitats autònomes podran continuar tramitant les sol·licituds d’ajuts que rebin per a la compra de vehicles de zero emissions. D’aquesta forma, el Govern central respon a la petició del sector de l’automòbil a Espanya, que reclamava una ampliació d’aquest programa davant de la falta d’incentius a la demanda de cotxes elèctrics al país.

Josep Maria Recasens, actual president d’Anfac i conseller delegat de Grup Renault a Espanya, ja havia avançat que es trobava negociant amb el govern espanyol per aconseguir una solució que prolongués els incentius a l’adquisició de vehicles elèctrics, atesa la feble demanda d’aquest tipus d’automòbils al mercat espanyol.

Reacció d’ Anfac

Des de la patronal automobilística valoren "positivament" la decisió adoptada pel Consell de Ministres de prorrogar el Pla Moves III durant els propers sis mesos, així com la deducció del 15% en l’IRPF fins un màxim de 3.000 euros per la compra de cotxes elèctrics per part de particulars durant tot 2025.

A Anfac consideren que en un escenari "tan complex i competitiu" com el que afronta el sector de l’automoció a Europa i Espanya, l’única via per garantir les inversions en marxa i l’ocupació present i futura és accelerar conjuntament. Per això, la prioritat de l’associació és aconseguir el 2025 un nou esquema d’ajuts a la compra "més eficient" i que, si és possible, inclogui un mecanisme de finançament estable, coherent amb l’esforç creixent que s’ha de realitzar fins el 2035.