Catalunya completarà la vacunació de la llengua blava en el primer trimestre

La conselleria d’Agricultura completarà la vacunació contra la llengua blava del 100% de la cabanya d’oví i boví el primer trimestre del 2025. La vacunació es va prioritzar als llocs amb més incidència de la malaltia, va començar amb l’oví i “ha permès frenar sensiblement l’expansió”, segons el departament. Des de l’inici dels contagis fins al desembre s’han registrat 374 focus, però ara la situació està estabilitzada, i s’ha vacunat el 88% de caps de bestiar d’oví i 180.000 dels 558.000 caps de bestiar de boví amb la pauta completa. La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, ha dit que la incidència de la malaltia és “molt baixa” i s’estan registrant molt pocs casos nous, per la qual cosa considera estabilitzada la situació. Altisent ha destacat que el 88 per cent de l’oví ja està vacunat: hi ha 2.239 ramats vacunats, amb un total de 225.241 animals, i “només queden per vacunar algunes granges de les comarques del sud del país, on no hi ha cap cas detectat”. Pel que fa a la província de Lleida, s’han declarat més de mig centenar de focus de llengua blava, als quals se’n sumen 24 de la Cerdanya. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema i aquesta malaltia vírica en caps de bestiar no afecta les persones.