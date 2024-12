Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El salari dels lleidatans ha guanyat poder adquisitiu aquest any que està a punt d’acabar. La conselleria de Treball té comptabilitzada una millora mitjana del 3,38% als convenis que s’han subscrit aquest any a la província. Mentrestant, l’Institut Nacional d’Estadística xifra en un 2,7% la pujada de preus en els últims dotze mesos. És a dir, que les nòmines han pujat de mitjana un 0,68 punts més que els preus. Cal tenir en compte que els convenis provincials o d’empresa firmats aquest any afecten 5.518 companyies i 51.093 treballadors. És a dir que n’afecten un de cada tres afiliats a la Seguretat Social. La resta poden regir-se per acords laborals que estan en vigor durant diversos anys o amb un àmbit d’aplicació que pot ser el conjunt de Catalunya o de l’Estat.

Malgrat la millora, aquesta situació no evita que a Lleida hi hagi un elevat percentatge dels anomenats “treballadors pobres”, aquells que arriben a final de mes amb prou feines o que, directament no poden fer front amb un mínim de dignitat a les seues despeses i obligacions econòmiques. UGT estima que entre un 20 i un 21% dels treballadors de la demarcació s’enquadren en aquest grup. Tenint en compte que Lleida té 159.698 afiliats al règim general de la Seguretat Social, entre 32.000 i 33.500 lleidatans són “treballadors pobres”.

Els salaris a la demarcació es mantenen com els més baixos de tot Catalunya. El sou mitjà a les comarques lleidatanes és de 22.471 euros, segons les últimes dades oficials de l’Agència Tributària. Queden clarament per sota dels 23.981 de mitjana estatal i encara més dels 26.806 de Catalunya.

A més, es manté la bretxa de gènere i si els lleidatans ingressen a l’any sous mitjans de 23.804 euros, elles s’han de conformar amb 20.869

Les pensions contributives de Lleida pugen uns 32 euros al mes

Les pensions contributives pujaran el proper any un 2,8%, en línia amb la inflació mitjana dels últims dotze mesos. En el cas de Lleida, suposa una millora mitjana d’uns 32 euros mensuals o 448 d’anuals, tenint en compte catorze pagues. Per la seua part, les pensions mínimes i les no contributives pujaran entre un 6 i un 9%. Hi ha 19.630 lleidatans que reben un complement perquè la seua pensió ni tan sols assoleix el mínim. A més, uns altres 3.600 reben una pensió no contributiva