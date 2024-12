L'edat legal de jubilació puja a 66 anys i 8 mesos el 2025 per cobrar pensió plena

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir de l’1 de gener, els treballadors que vulguin jubilar-se amb el 100% de la pensió hauran de tenir 66 anys i vuit mesos complerts, encara que la jubilació sense penalització continuarà sent possible als 65 anys si es compta amb 38 anys i 3 mesos cotitzats a la Seguretat Social.

La reforma del sistema de pensions del 2011, acordada pel Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero amb patronal i sindicats, va establir la pujada progressiva de l’edat ordinària de jubilació de 65 a 67 anys, encara que va mantenir la possibilitat de retirar-se als 65 anys per a carreres més llargues de cotització.

La norma va establir un període transitori des del 2013 fins al 2027 per elevar l’edat de jubilació, i poder adequar de forma gradual la reforma, que té per objectiu garantir la viabilitat del sistema públic.

Així mateix des del 2013 va començar a augmentar gradualment de 15 a 25 anys el període de còmput per calcular la pensió, transició que va finalitzar el 2022, any des del qual ja es calcula amb els últims 25 anys cotitzats.

La reforma de pensions de l’actual Govern de coalició, que es va completar el 2023, va establir com a novetat un període de còmput dual que entrarà en vigor el 2026 i que aplicarà per al càlcul de la pensió la més beneficiosa de dos possibilitats: o els 29 últims anys de carrera professional, descartant els 24 mesos pitjors, o el període de còmput actual (vint-i-cinc últims anys).

L’edat efectiva de jubilació a Espanya ha pujat 1,1 anys l’última dècada i ha arribat als 65,2 anys el 2024, una mitjana que en el cas de les dones puja a 65,6 anys, mentre que per als homes baixa a 64,8 anys.

Gairebé 700 noves prestacions en un mes a la província de Lleida

Aquest any 2024 que està a punt d’acabar ja s’estan retirant del mercat laboral persones de l’anomenada generació del baby-boom, una situació que anirà augmentant en els pròxims exercici. Per exemple, el mes d’octubre, últim amb dades tancades, el nombre de pensions a Lleida es van incrementar en 686, amb una prestació mitjana de 1.256,69 euros. La majoria d’elles eren de jubilació, amb 436 i 1.471,74 euros, seguides de les de viudetat amb 129, i les 224 d’incapacitat permanent. El seu import mitjà és de 824,34 i 1.051,68, respectivament. Finalment, a l’octubre van entrar en el sistema 26 prestacions contributives d’orfandat per 455,27 euros.En el conjunt d’Espanya s’havien jubilat fins al novembre 338.771 persones, de les quals el 71% ho va fer a l’edat ordinària o superior amb una mitjana de 66 anys, davant del 29% que es va retirar abans amb una mitjana de 63,2 anys.