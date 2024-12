La cistella de la compra s’encareix a Lleida amb els canvis que l'IVA, que s'arriba a duplicar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les famílies lleidatanes començaran a notar els efectes de les pujades fiscals a partir de l'1 de gener quan vagin a fer la compra, ja que desapareixen les rebaixes de l'IVA aplicades pel govern central durant els últims mesos. Productes bàsics com el pa, els ous, les fruites o les verdures, que venien tributant a un 2%, recuperaran el seu tipus habitual del 4%. Així mateix, l'oli d'oliva passarà de pagar un 2% de l'IVA a fer-ho en un 4%, encara que no recupera la tributació prèvia a la crisi, que era d'un 10%.

Altres aliments que també experimentaran un increment de preu amb l'entrada del nou any són les pastes o els olis de gira-sol, que passaran de tributar a un 7,5% de l'IVA a fer-ho en un 10%. Aquestes pujades obligaran al petit comerç i les cadenes de distribució a un nou esforç per aplicar el canvi de l'Impost del Valor Afegit, amb la nova retolació de preus.

Moderació de la inflació alimentària

Malgrat l'encariment que suposarà la fi de les rebaixes de l'IVA, cal destacar que l'evolució dels preus dels aliments i begudes dista molt dels últims exercicis. En el que portem d'any, els lleidatans s'han enfrontat a un encariment del 2,6%, mentre que al llarg de 2023 el repunt havia estat d'un 7,7% i a l'exercici anterior, el 2022 en el qual va començar la guerra d'Ucraïna, anar a fer la compra havia arribat a encarir-se un 15,8%.

D'aquesta forma, la inflació alimentària s'ha moderat, encara que no ha baixat. Dit d'una altra manera, si una família omplia la seva cistella amb productes per valor de cent euros, en acabar el 2022 havia de pagar 115,8 €. Un any després eren ja 124,7 € i aquest novembre pràcticament 128 €.

Pujada de l'IVA en l'energia

Els preus de l'energia van ser els primers que es van descontrolar en començar la guerra d'Ucraïna i una de les mesures aplicades pel govern central va ser la rebaixa de l'IVA. Amb el nou any, es recupera també definitivament la tributació preguerra i els rebuts inclouran un impost del valor afegit del 21%.

Segons càlculs de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), una factura elèctrica mitjana pot encarir-se un 13%, el que suposa uns 118 euros a l'any per als qui tenen una tarifa al mercat lliure i uns 106 euros per als qui tenen tarifa regulada (PVPC). I tot això en un context de pujada de preus de l'energia elèctrica en la recta final de l'any.

Mesures de protecció als consumidors vulnerables

El Consell de Ministres va aprovar dilluns una bateria de mesures que prorroga durant tot l'any la prohibició de tallar subministraments bàsics (llum, gas i aigua) als consumidors vulnerables. A més, el bo social elèctric per a aquests consumidors es manté, almenys de moment, durant el primer semestre de l'any, amb descomptes del 50% en el primer trimestre i del 42,5% en el segon per als vulnerables, i del 65% i 57,5% respectivament per als severs.

D'altra banda, també s'ha ampliat un any més la prohibició d'emprendre desnonaments de famílies considerades vulnerables.

En definitiva, l'any 2025 comença amb la fi de les rebaixes temporals de l'IVA en productes bàsics i energia, el que es traduirà en un encariment de la cistella de la compra per a les famílies lleidatanes. Malgrat que la inflació alimentària s'ha moderat respecte els exercicis anteriors, els consumidors hauran de fer front a aquesta nova pujada de preus en un context d'incertesa econòmica.